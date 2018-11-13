國銀海外市場獲利西進亮眼 南向黯淡 香港前9月獲利年增逾三成稱霸

國銀海外市場獲利仍靠「西進」撐場，金管會今 (13) 日公布國銀海外獲利，今年前 9 月，前五大海外市場只有大陸與香港獲利持續成長，年增率分別為 15.4%、32%，但日本、美國與越南等三大市場，則較去年同期衰退。

根據金管會統計，國銀海外分支機構前 9 月獲利合計達 474.8 億元，較去年同期增加 15.7%，其中香港憑藉分行據點優勢，前 9 月獲利 249.9 億元，較去年同期大幅成長逾三成，穩居海外市場獲利王寶座；另外，大陸市場前 9 月獲利 40.4 億，比起去年同期 35 億，年增幅 15.4%。

至於美國與日本去年前 9 月獲利分別衰退 6.9%、11.89%，銀行局副局長莊琇媛說明，美國獲利衰退主要是因應洗錢防制與法遵作業，墊高作業成本進而影響獲利；日本去年因呆帳回收，墊高基期，今年因少了呆帳回沖，相較之下獲利較去年同期衰退。

同樣獲利衰退的還有「南向」市場，新南向 18 國前 9 月獲利 63.4 億元，較去年同期 63.9 億元，減少約 0.5 億元，其中東協 10 國前 9 月獲利 53.2 億，年減 5.17%。

進一步觀察國銀在新南向中的最大市場越南，前 9 月累計獲利 16.2 億，較去年同期大減 22.38%。

莊琇媛表示，越南獲利年減 2 成，主要是越南開始適用 IFRS9，導致呆帳費用增加，她強調，國銀在新南向市場處於起步階段，初期海外投資成本較高，因此獲利尚不如預期，預估在熟悉市場後，在經濟成長與人口紅利加持下，新南向市場獲利可望漸入佳境。