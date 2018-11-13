〈沃旭在地佈局啟動〉與大葉大學簽署離岸風電學徒制產學合作協議 明年招首批學生

沃旭能源 (Ørsted) 今 (13) 日宣布，與大葉大學正式簽訂學徒計劃的產學合作協議，共同培育離岸風場運營和維護人才，第一批學生將在明年暑假後註冊，待完成學徒計劃學術課程後，獲選學生將在大四接受為期 1 年的在職培訓與給薪，畢業後將直接進入沃旭工作。沃旭今日也在彰化正式成立辦公室，未來將購地打造總部辦公大樓。

沃旭今年 7 月時，便曾邀請大葉大學教授與研究人員，參觀英國格林斯比運維中心，了解英國學徒計劃的成功模式。經過半年多的深入討論，沃旭今日與大葉大學簽署離岸風電學徒制協議，支持年輕學子進入離岸風電產業。

沃旭表示，離岸風電學徒制將專注於理論與實踐的結合，第一批學生將在明年暑假後註冊，沃旭將藉由客座講座與實際案例，將最新的產業經驗帶入課堂，雙方合作推動課程與培訓環境，以結合離岸風電的學術理論與實務經驗。

入選的學徒將在大三時，獲得獎學金與生活費補助，並有機會體驗 CTV(船員運輸船) 與 SOV(服務操作船) 的工作，或搭乘直升機參與風機操作與維護，也可參與無人機與無人水下航行器的運作。一旦進入大四的在職培訓階段，也將在培訓的同時獲得薪資，且畢業後將獲得沃旭提供的工作機會，並前往丹麥參加就職課程。

沃旭今日也宣布彰化辦公室正式成立，未來將持續招募彰化在地人才，推動大彰化離岸風電計畫。沃旭為首家繳交印花稅給彰化縣政府的離岸風電外商，並在彰化投資成立全台第一個離岸風電媒合平台，讓在地中小企業加入供應鏈，並積極與在地學術單位合作，投資百萬瓦級儲能系統、成立儲能研究中心、建立離岸風電學徒制、頒發綠能獎學金等。培育彰化當地的綠能人才。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 指出，沃旭自 2016 年 5 月於台灣設立亞太總部以來，就積極於本地公部門與供應鏈展開交流，在彰化辦公室開幕後，未來也將購置土地，在彰化興建沃旭總部辦公大樓，目前正在尋找適合的地點。且為支持彰化縣府提升縣內孩童遊戲設施的政策，也已承諾投入至少 4000 萬元，打造丹麥式的兒童遊戲區。