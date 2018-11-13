BOPA薄膜供過於求 綠悅-KY第三季每股虧0.53元 前三季EPS-1.66元

中國 BOPA 薄膜生產廠商綠悅 - KY(1262)第三季虧損幅度較上季收斂，但單季仍見淨損 8,649 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損 0.53 元；前三季淨損 2.71 億元，每股稅後虧損 1.66 元。綠悅 - KY 表示，今年同業競爭者陸續擴產，整體 BOPA 薄膜市場供過於求，市場價格明顯下跌，第三季出貨價較去年同期下降 5%，出貨量較去年同期減少 21%。綠悅 - KY 十月營收 2.97 億元，月增 2.02%，年減 23.97%；累計 1-10 月營收 32.63 億元，年減 37.97%。綠悅 - KY 指出，主要在於時序步入網路購物及年節送禮旺季，下游客戶回補庫存，整體 BOPA 薄膜市場稍微回溫，加上磁懸浮三線 (第九線) 於 9 月份開始小量試產，整體出貨價及出貨量較 9 月份均有小幅提升，惟整體 BOPA 薄膜市場價格有稍微回穩的跡象，然整體產業仍處於競爭激烈情況。



綠悅 - KY 提到，中國 BOPA 市場需求每年仍維持 10% 以上的穩定成長，預估供需失調的情形將可望逐步改善，仍將以提升中高階產品比重為優先要務，目前磁懸浮三線 (第九線) 已開始小量試產，磁懸浮四線 (第十線) 預計將於今年底前裝機完畢，第九 - 十線將視整體市場價格狀況，陸續提高量產規模。

