競爭加劇 綠悅-KY Q2出貨價持續下跌 H1每股虧損1.13元

中國 BOPA 薄膜大廠綠悅 - KY(1262) 第二季仍受到同業競爭者新產線陸續投產影響，致整體 BOPA 薄膜市場供給量較去年同期明顯增加，價格競爭加劇下，今年第二季出貨價較去年同期下降約 18%；另因認列機器設備減損金額約 4,400 萬元，導致第二季稅後淨損較上季擴大，單季每股稅後虧損達 0.99 元。綠悅 - KY 第二季稅後淨損 1.61 億元，每股稅後虧損 0.99 元；上半年稅後淨損 1.84 億元，每股稅後虧損 1.13 元。綠悅 - KY 7 月營收 2.71 億元，月增 4.8%，年減 20.17%；累計 1-7 月營收 24.08 億元，年減 41.18%。



綠悅 - KY 指出，7 月營收較上月增加，主要在於時序進入夏季，氣候炎熱潮濕，食品安全及保鮮需求提高，帶動下游客戶回補庫存，整體 BOPA 薄膜市場稍微回溫，7 月整體出貨價及出貨量均較 6 月份小幅提升，雖然整體產業仍處於競爭激烈情況，然預期第三季整體 BOPA 薄膜市場可望增溫。



綠悅 - KY 進一步表示，面對同業削價競爭，仍將以提高客製化及複合式產品比重為優先要務，期維持整體出貨價格平穩。在中高階均衡型產品出貨部分，磁懸浮三線 (第九線) 第二季已如期完成裝機作業，磁懸浮四線 (第十線) 目前開始進入裝機階段，磁懸浮五線 (十一線) 預計將在明年第一季開始裝機，三條磁懸浮線產能均將視整體市場回溫狀況，陸續加入量產行列。