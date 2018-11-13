港股午盤微跌0.1% 大消費類股走高 蘋概股集體大跌

港股今 (13) 日低開 2.11%，此後跌幅收窄。截至午間收盤，恒指跌 0.1%，報 25606.49 點；中國國企指數跌 0.3%，紅籌跌 0.1%。

圖：google

中海油 (0883-HK) 大跌 3.49%，中石化 (0386-HK) 跌 1.2%，中石油 (0857-HK) 跌 3.02%。

大消費類股走高。其中，華潤醫藥 (3320-HK) 漲 3.74%，蒙牛乳業 (2319-HK) 漲 1.66%，吉利汽車 (0175-HK) 漲 3.19%，高鑫零售 (6808-HK) 漲 5.6%，銀河娛樂 (0027-HK) 漲 2.81%。

蘋果由於供應商傳出削減訂單量的消息，超跌 5.4%，港股手機設備股集體大跌。瑞聲科技 (2018-HK) 一度跌逾 7%，午盤跌幅收窄至 0.28%。

騰訊 (0700-HK) 翻紅漲 0.37%，報港幣 266 元。新華社昨 (12) 日深夜刊文，指近期中國網信辦已會同有關部門，針對自媒體帳號存在的一系列亂象問題，開展集中清理整治專項行動。

分析師指出，市場風險升溫，帶動資金流入美國，支援美元指數強勁，再拖累股市續向下走。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 2.21 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 8.54 億元；深股通淨流出 1.73 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 4.04 億元。

滬股通中資金流入最多的是金證股份，淨流入人民幣 7732 萬元，其次為哈藥股份、恒生電子、粵泰股份、太平洋。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 1.43 億元。

深股通中資金流入最多的是光線傳媒，淨流入人民幣 7086 萬元，其次為華誼兄弟、美尚生態、海康威視、加加食品。資金流出最多的是新光圓成，淨流出人民幣 2.8 億元。