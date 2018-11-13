晶電股價淨值跌至0.5倍 今祭庫藏股 Q3勉力損平、小賺178萬元

晶電 (2448) 於今 (13) 日至明年 1 月 12 日實施庫藏股，買回張數 1.5 萬張，執行區間 25-40 元，受惠小間距顯示屏接單回流，藍光、紅外線 IR LED 產能滿載，抵銷掉 LED 跌價的壓力，第三季營收上升到 56.47 億元，季增率 6.64%，毛利率 18.44%，較前一季增加 0.74 個百分點，營益率 2.22%，較前一季增加 1.22 百分點，惟受業外拖累，單季稅後獲利降至 178 萬元，勉力維持損平。大陸 LED 廠小間距顯示屏產品出現瑕疵，訂單回流到晶電，以及手機、TV 背光進入旺季，晶電從 7 月開始，藍光 LED 逐漸進入產能滿載階段，連同四元產品接單也是滿載，惟今年大陸新增產能開出，LED 價格壓力仍大，第三季營收 56.47 億元，年減率 18.82%，毛利率 18.44%，較去年同期減少 5.41 個百分點，單季維持小賺，不如去年同期稅後淨利 8.04 億水準。



晶電前三季營收 160.9 億元，年減率 16.8%，毛利率 17.71%，較去年同期減少 3.92 個百分點，稅後淨利 5.23 億元，年減率 58.3%，每股盈餘 0.48 元。



反映 LED 價格競爭態勢，晶電股價跌跌不休，今日跌至 23.85 元，創下去年 2 月中旬以來新低，以每股淨值 47.14 元來計算，股價淨值降至 0.5 倍，因此順勢宣布庫藏股。

