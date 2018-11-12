【富蘭克林】美國期中選舉底定，資金回流風險性資產

EPFR 統計：資金回流股市，整體新興股票型基金獲資金青睞

美國期中選舉底定、政治不確定性降低，資金重返風險性資產，而今年以來歷經大幅修正的新興股市在評價面優勢下，低接資金進場、淨流入金額創今年 2 月以來新高，依據研究機構 EPFR 統計 2018/11/01-2018/11/07 基金資金流向顯示，股票型基金資金淨流入 36 億美元，美國股票型基金小幅資金淨流出 9 億美元，國際股票型基金獲資金淨流入 8 億美元，日本股票型基金獲資金淨流入 24 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 26 億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入 39 億美元、單週淨流入金額創今年 2 月以來新高。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美國期中選舉之後，投資人將重新聚焦中美貿易政策發展、景氣展望與歐洲政治面，若中美貿易協商能朝良性進展，有助風險性資產表現，然考量貿易協商過程中紛擾仍多，建議投資人做好攻守兼備的資產配置，核心配置可靠攏新興國家高息債、放空美國公債及放空歐元的全球債券型基金、以及美國平衡型基金，積極者可留意美股及大中華股市的低接機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克指出，分裂的美國國會將不會改變整體的政策方向，預計目前的稅改、支出或貿易政策不會發生重大變化，不過，部分政策概念股可能面臨一些壓力，例如，若民主黨控制的眾議院推動修訂醫療法案，醫療股可能出現波動；整體來看，預期美國健康的經濟將持續引領全球經濟正向，雖然隨著財政擴張效果逐漸消退，美國經濟增長可能放緩，但我們認為影響不大，因為市場已逐漸反映其結果。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾指出，十月底股市的拋售並非更大經濟衰退的前兆，而是市場評估不斷變化全球局勢的重新校準；我們看到美國經濟兩大支柱 - 企業及消費依然健康，企業獲利持續成長，同時，失業率低、消費信心高，且薪資開始成長；經過近期修正，美股評價已下降至合理反映投資環境的水平，我們對美國市場展望維持樂觀看法。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 55 億美元：其中投資等級債券型基金獲資金淨流入 32 億美元，新興市場債基金為資金淨流出 7 億美元，高收益債券型基金獲小幅資金淨流入 7 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，美國期中選舉之後，市場焦點放在美中貿易協商的契機上，近期新興亞洲債已有接棒拉丁美洲債反彈的表現；儘管未來仍須留意聯準會繼續升息的影響，不過升息背後主要原因來自於強勁景氣面的支撐，新興國家實際上仍可受惠於美國經濟的帶動，再加上許多新興國家今年也相繼升息，相對於美國間仍維持有頗高的利差優勢，尤其看好具有政經轉機及高殖利率優勢的拉丁美洲債匯市場機會。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

美國期中選舉過後、投資人轉而觀望美中貿易爭議，聯準會升息預期、美元走強與油價重挫壓抑亞股下跌；過去一週外資於多數亞股買超，其中以菲律賓買超金額最高、獲外資買超 5.8 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，過去十年中國已超過美國、成為多數大型新興經濟體的主要出口市場，這歸功於中國迅速發展的消費市場，目前貿易成長主要來自新興市場的內部需求，而西方保護主義抬頭可能會導致各國更聚焦於地區協定。儘管美中貿易爭端為中國與新興市場帶來壓力，但總體來說，我們仍看好新興市場中科技行業的結構性成長、消費成長和經濟改革等投資主題。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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