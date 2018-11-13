美指創逾一年半新高 人民幣中間價報6.9629下調153點

美元指數創逾一年半新高，下調 153 點，人民幣中間價報 6.9629，上一交易日中間價報 6.9476，在岸人民幣上一交易日收報 6.9661。

美元指數創近 17 個月新高

美元指數漲勢如虹，一度突破 97.5 水平，刷新自去年 6 月以來的最高水平。有消息指出歐盟 27 國仍然未就英國脫歐協議達成共識，這令英鎊整體依然承壓，1.29 關口未能守住。另一方面，受意大利預算危機的擔憂情緒加重影響，歐元 / 美元也下破關鍵阻力 1.1300 關口，最低下看 1.1216，不僅為 2017 年 6 月以來首次跌破 1.13 關口，且還創下了去年 6 月的最低水平，英鎊歐元的雙雙大挫幫助美元穩於 97 關口上方，並一度刷新年內高點至 97.69。

市場人士普遍認為，美元指數的強勁走勢，受聯準會鷹派立場的支撐，且上周公布的美國生產者物價指數（PPI）等經濟數據較為強勁，這也為美元指數的上漲提供了動力。上週，聯準會宣布將聯邦基金利率目標區間維持在 2% 至 2.25% 的水平。聯準會同時表示，進一步升息符合美國經濟狀況與聯準會貨幣政策目標。在確定未來升息的時機和幅度時，聯準會將結合其促進物價穩定和充分就業的雙重目標，評估當前及預期經濟狀況。該評估將考慮就業市場狀況、通膨壓力和通膨預期指標、金融市場和國際經濟等一系列廣泛因素。