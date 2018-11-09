證監會主席再出馬穩市場信心 只可惜A股不賞臉

中國股市表現持續不振，為了拉抬股民信心，證監會主席劉士余近來忙著和股民、經濟學家等座談。至於副主席方星海也沒閒著，提出接下來三大改革方向，包括會迅速推動在上交所設立科創板試點註冊制，引進外資、加強監管等。

在技術面上已轉為熊市的中國股市，前些日子好不容易又重新爬回 2600 點，儘管官方喊話一波接一波，本周來已連續四個交易日走跌。今日滬深兩市又低開，上證指數跌 0.55％，深証成指跌 0.6％，創業板跌 0.6％。

為了安撫市場情緒，每回股災時最常上演的戲碼又在重回眾人眼前，先前曾在跌破 2600 點關卡找股民座談的劉士餘，這回又再出馬，請來的是 30 多家券商的首席經濟學家會面交流，就資本市場增量改革、去杠杆力度節奏、規範市場、停牌制度、養老金入市等方面提供意見建議。

眼看證監會主席出馬穩信心，近來經常代表發言的副主席方星海也沒閒著，在出席論壇時透露下一步資本市場改革開放三大方向。

首先，在深化改革上，最受矚目的當屬中國國家主席習近平本周兩度強調，在上海交易所設立科創板並試點註冊制要求，強調正迅速落實中。另外，也正評估擴大 H 股「全流通」試點企業具體方案，至於「滬倫通」也已經準備就緒，最快今年內就可推出。

再來，擴大開放方面，會持續引進海外長期資金和機構投資人，近期會做好好 A 股納入明晟和富時羅素指數的後續工作，並大力支持外資證券期貨機構在境內設立法人實體，從事資產管理業務。

最後，加強監管部分，強調市場秩序和融資環境的重要，加強對企業 IPO、再融資、並購重組、債券發行的監管，增強證券市場對企業融資的引導力和約束力。

事實上，本周證監會也有所動作，針對股票停復牌祭出更明確規範，核心原則就是「不停牌為原則、停牌為例外，短期停牌為原則、長期停牌為例外，間斷性停牌為原則、連續性停牌為例外」。

