〈觀察〉多元化飲食崛起+通路業者火上加油 烘焙業高成長

中秋節就要到了！月餅、蛋黃酥的行銷活動排山倒海撲來，其實，除了這些節慶應景的烘焙食品之外，烘焙產業在台灣正加速在你我的生活飲食中，擴大其影響，而烘焙產業的市場規模，也因需求的崛起而正以加速度成長。

多元化的飲食潮流驅動下，配合即食、即飲的生活步調，台灣烘焙商機正快速成長，並已成長到 1 年 600 億元市場規模，統一企業 (1216-TW) 集團內的烘焙事業，去年營收成長至 60 億元，統一今年烘焙事業的規模仍將攀升，食品、通路業者也正共享烘焙市場成長的商機。

統一企業董事長羅智先認為烘焙產業在台灣將是一個精彩的產業。(鉅亨網記者張欽發攝)

食品股中，統一挾本身統一超商 (2912-TW) 的龐大連鎖行銷通路規模而促成烘焙事業的高速成長，其銷售並擴及到其他連鎖超商體系；但此一商機則引起全家便利 (5903-TW) 的注意，並已投資 17 億元成立福比麵包廠供應自連鎖體系，預計在今年達成損益兩平的目標。全聯則瞄準現烤麵包市場的商機，今年規劃投資 5 億元自建冷凍麵糰廠，並延伸在各地興建小型麵包烤焙廠。目前全聯一年相關業績達 20 億元，自營麵包供應鏈建置完成後，可望進一步拉抬營收的成長。

統一企業在台灣已完成烘焙產業一條龍供應鏈，穩固機製麵包龍頭地位，也積極朝上游烘焙油脂、冷凍麵糰擴大市占率，並強化自有麵包通路布局，建構完整烘焙供應鏈，統一企業集團內烘焙相關營業額已達 60 億元，今年也將加強高毛利、精緻化烘焙產品發展，業績可望持續攀升。

大成 (1210-TW) 也積極布局烘焙事業，除現有的「岩島成」烘焙麵包連鎖銷售外，大成已投資 1000 萬在內湖新增麵包中央工廠，規模約 200 坪，可供應「岩島成」門市部分麵包品項，而大成也與甜點品牌「15 區」策略結盟，未來將強化「岩島成」甜點品項。