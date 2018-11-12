宏達電第三季EPS-3.18元 惟毛利率連三季成長 前三季EPS 20.01元

宏達電 (2498) 今(12)日公佈第三財報，第三季營業收入為 40.4 億元，毛利率為 4.7%，營業淨損為 27.9 億元，營業利益率為 - 68.9%，稅後淨損為 26.2 億元，每股虧損為 3.18 元。由於第一季受惠與 Google 交易 Pixel 團隊獲利入帳，累計前三季每股盈餘 (EPS) 為 20.01 元。宏達電第三季營業毛利率由第二季 2.7% 增加至 4.7%，是自去年第四季以來連續三個季度毛利率成長，營運費用審慎維持成本控管。宏達電表示，將持續投入創新科技研發與拓建生態系統發展。



而 HTC 持續在 VR 業務方面有重大發展，軟硬體方面均不斷進行構建和投資以擴展 VR 市場；硬體方面有 Vive 無線模組於全球正式上市；軟體平台方面有 Viveport 推出兼容 Oculus Rift 的應用內容，擴大用戶市場以及創新高階 VR 一體機平台 Vive Wave。此外，首款區塊鏈手機「EXODUS 1」創新智慧型手機的領域；並發表「U12 Life」，為 U12 系列再添一生力軍。



而宏達電日前發表 HTC 首款區塊鏈智慧手機「EXODUS 1」，拓展全球區塊鏈生態系。發表 HTC U12 life，更加充實 HTC U12 系列陣容，以絕佳性價比提供頂級體驗。至於 VIVE 無線模組以建議售價 299 美元於全球上市 (台灣建議售價新台幣 9,450 元)，釋放更多自由給 VR 用戶，從此不再受與 PC 連結的線所拘束；並在 8 月於德國科隆舉行的 Gamescom 大展中贏得「最佳硬體設備」的殊榮。



HTC Vive Studios 推出首部劇院級電影長片《7 MIRACLES》，突破疆界、展現 VR 電影製作無限可能性；也剛於倫敦雨舞影展中榮獲「雨舞之魂：慶典首選 VR 影片」的大獎肯定。



宏達電今日股價盤中攻上漲停，站穩 40 元關卡，終場以上漲 3.85 元，42.35 元的漲停價位作收，成交量較前一交易日增加逾 8000 張，達 21387 張。