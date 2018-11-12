【華冠投顧】幸運星-上週投機行情反彈600點!!本周進入整理期......留意今日控盤者作多企圖心依然濃厚!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2498 宏達電、2388 威盛、6266 泰詠、6153 嘉聯益、2492 華新科

IMF 下調歐洲經濟預期，發布經濟展望報告，將明年經濟成長率預測修正至 1.9%，導致上週五的美股四大指數下挫，道瓊跌 201 點，費半跌 1.85%...... 台股今日開低下殺 66 點後急拉向上，高低震幅又是超過百點。控盤者很有企圖心的護住台股，今天開低後馬上拉動 2330 台積電、2454 聯發科、2308 台達電、2409 友達、1303 南亞、2633 台灣高鐵、5871 中租 - K 等權值股，使指數快速由黑翻紅，但台積電最後一盤出現超過 5,000 張的賣壓，使大盤指數壓尾盤，收盤僅漲 1 點，成交量縮微 905 億出現窒息量，但是仍然是守住月線。OTC 的矽晶圓族群如 5483 中美晶、6488 環球晶依然只守不攻，而被動元件因稼動率下滑使 MLCC 族群偏弱，表現不如大盤，收盤跌 0.42%，成交量也是萎縮至 190 億…… 追價意願不足。

被動元件族群跌幅甚大是今天的壓盤重心，2327 國巨蘇州廠的稼動率掉到 50%，今日股價重挫 5.77%，也影響到相關族群，6127 九豪、2456 奇力新、2478 大毅、3026 禾伸堂、5328 華容、6173 信昌電、2492 華新科等均跟著下跌…… 其他弱勢股包含 8431 匯鑽科、2105 正新、2353 宏碁、6153 嘉聯益（以上破底）、5269 祥碩、4966 譜瑞 - KY、3105 穩懋、2439 美律、2354 鴻準、3406 玉晶光、2371 大同……

強勢股方面有 1526 日馳連續兩根漲停，2498 宏達電第二根漲停，2388 威盛、3049 和鑫、6266 泰詠、3037 欣興、3413 京鼎、、1590 亞德 - KY、4426 利勤……

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最後祝大家明日操作順利！！！

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