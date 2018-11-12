【台新投信】雙十一再次刷新歷史紀錄 投資陸股ETF參與行情

一年一度的「雙 11」購物節落幕，阿里巴巴 (BABA) 集團旗下的購物網站「天貓網」今年雙 11 全天總交易額達到 2135 億元人民幣，較去年相比增長了近 27%，京東也同樣刷新往年之銷售紀錄，台新 MSCI 中國 ETF(00703)經理人陳彥霓表示，雙 11 銷售的好成績可望反映在中國電商龍頭股的第四季財報表現上，建議投資人可佈局成分股涵蓋中國電商巨頭的陸股相關 ETF，參與雙 11 及年底消費旺季之行情。

中國電商業者自 2009 年起，舉辦「雙 11」購物節，迄今已演變為全球規模最大的網購盛事。而阿里巴巴集團旗下的購物網站「天貓網」今年在活動開始不到 2 小時，銷售額已突破 1000 億元人民幣，全天交易金額達 2135 億元人民幣，全天交易額創新高。中國電商另一巨頭京東 (JD) 在今年雙 11 累計下單金額超過 1598 億，同業也創下歷史新紀錄。

台新 MSCI 中國 ETF(00703) 經理人陳彥霓表示，陸股相關指數於月初反彈後，近期在月線附近整理，由於先前跌深，投資價值浮現，建議投資人可利用 ETF 參與陸股後市行情，其中，欲參與雙十一及年底消費旺季行情的投資人，建議可參考成分股涵蓋於香港及美國掛牌的中國電商龍頭股之 MSCI 中國指數，利用追蹤該指標的 ETF，完整掌握中國的投資配置。

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