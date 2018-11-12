歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.34%

上週五美股收低，市場氛圍趨於謹慎；今 (12) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.34%。

台北時間週一下午 3 點 09 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.68%，德國 DAX 指數期貨 0.42%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.52%。

美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅 (Peter Navarro)，批評華爾街高層，指其試圖向總統川普施壓，迫使美中達成貿易協議。

納瓦羅還說，就過去經驗來看，中國並未遵守與美國的協議，就算這次雙方達成貿易協議，美國也很難相信，中國會信守承諾。

上述消息使投資人對美中貿易前景，感到悲觀；加上聯準會 (Fed) 表明將維持漸進式升息路線，擔憂經濟趨緩的疑慮，也隨之升溫。

上週五，美股收低，道瓊工業指數收跌 201.92 點，至 25989 點；標普 500 指數收跌 0.9%，至 2781 點；那斯達克指數跌 1.7%，至 7406 點。

不過，美股造成的悲觀情緒，似乎未對亞股造成太大衝擊，截至發稿，上證綜指上漲 1.22%，深證成指上漲 2.40%；南韓 Kospi 指數下跌 0.27%，日經 225 指數上漲 0.08%；台股收漲 1.2 點，至 9831.21 點。

市場持續關注油價走勢，在沙烏地阿拉伯宣布，計畫自 12 月起，每日產量減少 50 萬桶後，布蘭特與西德州中級原油期貨，雙雙止跌回升，漲逾 1%。