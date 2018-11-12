〈財政部立院備詢〉公股行庫「薪情」差很大 兆豐銀平均年薪逾200萬居冠 彰銀吊車尾

公股行庫「薪情」有落差？國民黨立委曾銘宗今 (12) 日在財委會秀出資料顯示，9 家公股行庫中，兆豐銀行平均年薪 223 萬居冠，彰銀則是以平均年薪 128.5 萬元墊底。

根據國庫署資料，9 家泛公股銀行去年平均年薪為 163.9 萬，但細看各家公股銀行薪資水準，以獲利居冠的兆豐銀平均年薪 223 萬最高，彰銀平均年薪僅 128.5 萬，比台銀、台企銀平均年薪 145 萬元還低，薪資低於全體公股行庫平均水準。

曾銘宗質詢時問彰銀董事長張明道，彰銀薪資低於平均是因為經營績效較差，還是受到台新金影響導致無法加薪？張明道答詢時說，彰銀全體員工 5 年前一個月薪資 2.9 億元，到現在一個月薪資已經提升至 4.1 億元。

對於平均年薪在公股行庫中「吊車尾」，張明道強調，將回去了解，但就他的了解，彰銀員工福利，不比台企銀差。

對於公股銀行薪資差距，財政部長蘇建榮則說，每家銀行規模與獲利情況不一樣，因此薪資也有所不同。

曾銘宗詢問蘇建榮，對於泛公股加薪有什麼看法？蘇建榮回應，去年行政院要求加薪，公股行庫已經率先表態為員工加薪，國庫署公布的是銀行員工的薪水平均數，但還是要看個別員工績效與表現。

蘇建榮強調，如果公股銀行績效好，可以讓薪資水準更貼近市場，強化公股銀行的競爭力。