美中期選舉後 可能出現的局面

美國中期選舉的結果，是共和黨只能保住參議院的優勢，而眾議院的多數黨地位則被民主黨奪回。這無疑是對特朗普與共和黨一記沉重的打擊；但厚顏無恥的特朗普很有阿Q精神，一樣宣稱取得了偉大的勝利。

今次中期選舉，參議員只有約三分之一的議席拿出來改選。而這三分之一的議席中，約四分之三是原屬於民主黨的議席。這即是說，共和黨原先的參議院的優勢大部分不用重選，而民主黨的原有席位卻有出現變動的風險。所以結果不難預料，亦沒有多大的象徵意義。共和黨贏了，亦沒有太多值得高興的地方。

但另一方面，今次眾議院的中期選舉，卻是全部議席都拿出來重選，可以被看成是一次對特朗普上任以來的施政是否認可的全民公投；故兩黨都全力以赴。今次中期選舉，可謂是花費最多，動員最廣的一次。很多選民都提前投票，可見很多人都積極趁機會表達自己的意願。因為美國正處於歷史的轉捩點，可能一失足成千古恨。

特朗普原以為美國人對他的政績是不可能不認同的，經濟增長高達3.5%，失業率落到只有4%，股市又升上歷史高位。他把這一切都看成是自己的功勞，美國人如果想這種情況持續的話，應該會投他所屬的共和黨人一票。

然而，美國人民(不是全部，但起碼是多數)卻覺得他狂妄自大，毫無信用，作惡多端，嘴臉醜陋，令美國人丟盡了臉。所以他們決心要助民主黨奪回眾議院的控制權，以制約特朗普在餘下的日子裏胡作妄為。

特朗普雖然狂妄，但是仍是一個很現實的人，選民給他的訊息，他是不會收不到的。因此，他一定會重新檢討他之前的施政方針，以彌補之前的一些失誤。所以我不認同，中期選舉後特朗普的政策不會有變的說法。特朗普有意爭取連任，他不可能不理會選民的取態。

民調顯示：特朗普今次是敗在女性選民手上。所以他今後一定會改變他在女性面前的形象，不敢再隨便羞辱女性。他一定會避免艷星門事件一再發生。在反墮胎問題上，他一定會不再那麼激進，會讓女性有一定的自主空間。

此外，他亦會知道女性崇尚和平，不想他四處去尋釁滋事。所以他會減少他的好戰言行，以讓女性不用擔心，政府很快又要徵召他們的丈夫與兒子去海外打仗。這樣雖然會失去某些好戰的男性的支持，但肯出來投票的女性選民比男性多，特朗普不得不在政策上向女性傾斜。

至於貿易戰方面，雖然很多評論都不認為他會有大改變，因為這在國內獲得的掌聲不少；但我認為他會採用一弛一張的手法，在連續多輪的進攻後，休戰一段時間，以評估形勢，再作部署。

美國已連續加了三輪關稅，後遺症正逐步浮現。加關稅的部分成本，無可避免得由美國的商家與消費者來承擔。所以，我估計特朗普會先讓美國國內適應一下，然後才考慮是否再對餘下的二千億美元中國產品增徵關稅。今次習特在阿根廷的會面，即便未必立即取得成果，但一定不會弄僵。以讓這二千億的中國產品可以如常輸美。