營運調整見效 雅茗-KYQ3本業回溫 10月營收創同期新高

雅茗 - KY(2726) 受惠旗下主力品牌「快樂檸檬」電商外送業績較上季成長 25%，加上「快樂檸檬」及各品牌第三季直營門市銷售提升與加盟門店快速展店效益皆繳出亮麗表現下，第三季營收除刷新歷年同期新高紀錄，第三季營業利益率並自上一季的 6.1% 回升到 8.01%，稅後 EPS 也較第二季成長 56.34% 達 1.11 元。雅茗 - KY 第三季營收 5.83 億元，毛利率 52.82%，營益率 8.01%，稅後淨利 3549 萬元，年減 25.7%，EPS 1.11 元；累計前三季營收 16.4 億元，毛利率 52.85%，營益率 7.05%，稅後淨利 9115 萬元，年減 28.1%，EPS 2.90 元。



雅茗 - KY 表示，在過去兩年為加速集團各品牌發展，開始致力於擴充與建置更完善的總部營運管理團隊，以及全面性升級效率化的資訊軟、硬體系統，以致去年第四季開始營業費用明顯提升，影響今年以來的獲利表現，經過調整營運組織架構以及營業費用控管，第三季逐步展現經營成果，營收較去年同期成長 6.27%，營業費用率也自去年第四季的 49.31% 下降到今年第三季的 44.81%。



雅茗 - KY 旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」鎖定快速擴充加盟主及加盟店的策略，第三季在中國市場展店數較第二季大幅增加，海外市場布局也取得重大突破，包括新增美國西雅圖和聖地牙哥兩個菁英代理，從今年初至第三季止，海外總體營業額較去年同期相比增長 97.3% 來看。



雅茗 - KY 指出，在第三季線上及線下行銷成效卓著，9 月在上海市中心開出首家「快樂檸檬」品牌升級店，月營業額更較前期同店成長 64%，此外，11 月開始陸續更換新菜單，使得門店平均客單價成長 5%，上海門店更換新菜單前 7 日更締造出同店營收成長 9% 的成績。



雅茗 - KY 今年 10 月營收達 1.6 億元，較去年同期成長 7.12%，並創歷史同期新高，其中加盟特許使用費以及原物料銷售是推升單月營收表現的主要成長動力。



展望第四季，雅茗 - KY 提到，除將對旗下各品牌採取加速擴張策略，並持續推出「茶飲加輕食」提高單店營收，在外送電商平台的整合行銷強力推動下，可望替各品牌建立銷售成長的新動能，對全年整體營運成長仍正面樂觀看待。

