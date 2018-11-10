被帳單追著跑到年領570萬 53歲大叔這樣賺滿荷包！

撰文／謝富旭

他的故事，的確令人不勝感慨。把時光撥回 2005 年，當時五十三歲的李哲豪是一個高階白領，在機械大廠任職高階主管的他，年薪三百萬元，太太從事穩定的教職。在外人看來，他的成就與家庭令旁人羨慕不已。

那時候的他，肩頭上扛著千斤萬擔的苦楚，不足向外人道也。他的母親長期洗腎、中風的父親也需請看護長期照顧，出生即患腦性麻痺的女兒，每年的醫療費、復健費、教育費等，一直是沉重開銷。

對比之前為錢煩惱、為錢焦慮的李哲豪，如今的他，在今年股票資產的股息收入已達 490 萬元，兩間小豪宅出租年租金 80 萬元。換言之，一年總計 570 萬元的股息與租金被動收入，已遠遠超過退休前他在機械大廠所領的高薪。他說：「幾年前，我的女兒考上中部的大學，拜投資得當之賜，太太提前退休陪伴女兒讀書，我們還為女兒聘請了家教，讓她順利完成學業！」

為何一個原本被財務壓力壓得快喘不過氣的人，竟成為大多數人望塵莫及，且欽羨不已的財富自由一族？

創業碰壁，資金套牢

收入已到頂 從投資理財尋求出路

李哲豪回憶說，○五年他與太太一同去拜訪大學同學——也就是股市大戶傅君玉。當時他的情況很不好，儘管手上有兩間市值約二千萬元（無房貸）的老國宅，卻因為在山上投資休閒農莊卡住一千多萬元；更糟的是，休閒農莊的產權相當複雜，即使想賣掉退場，都有頗大的難度。

「因為老傅有一陣子長年旅居國外，見面不便，我太太看到好久不見的老同學，就忍不住猛吐苦水，還掉下眼淚。」「老傅跟我說，以我一個上班族，收入已經到極限，創業又碰壁，眼下唯一的出路，就是從投資理財上尋求翻身的可能。」李哲豪說道。

陪李哲豪受訪的傅君玉解釋，「借二買六」能不能成功，須具備四要件：

第一、借錢要還得起，且不影響生活。向銀行借錢後，要評估自己的現金流量能否支應借錢後，每月應攤還的本利和。若無法支應，失敗機率就很高。

第二、絕對不能起貪念。如果貪念一起，把借來的錢一部分，或全部投入套取買高賣低的投機性交易，不僅會打亂原本設定的「鎖住 4％利潤」投資節奏與計畫，如果虧損更得不償失。

第三、要嚴選投資標的。挑選股票要鎖定配息紀錄穩定、最好呈平緩的階梯式成長的公司。不要買電子股，不是它們不好，而是變化劇烈、股利起伏大、難以評估與預測。

第四、要有長期投資的準備與決心。不要因為買了之後漲二成，或跌了二成就賣出。賣出是因為獲利基本面與股利不如預期、或漲得太離譜、或遇到更好更穩的標的需換股，才需做的事。

聽取建議後，李哲豪即與太太商量，決定拿兩間國宅抵押，向銀行借出一千七百萬元。當時的他評估後，決定不再持續對休閒農莊砸錢，並且將一間國宅出租，再挪出部分薪資，每月須償還約九．四萬元的本利，應可因應。

所以「借二買六」策略實施第一年，李哲豪把上海商銀所得股利扣除銀行利息後，還餘 157.2 萬元，他再把這筆錢投入中聯資、新保、永記、橋椿等配息穩定，而且買進價位時的殖利率仍有 5％到 5％以上的股票。

○七年，上海商銀配現金股息 1.45 元，配發股票股利一元。李哲豪不僅從核心持股上海商銀領到股息 87 萬元，還從衛星持股領到八萬多元股利；更重要的是，因一元股票股利，上海商銀多出 60 張，以當年年均價 25 元計算，市值達 150 萬元。

來源：《今周刊》 1142 期

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