陸股公司再隔資時間間隔大幅縮短 激勵ST板塊強漲

中國證監會發布新規，放寬上市公司再融資時間間隔限制，由現行的 18 個月修改為原則上不得少於 6 個月，促使陸股 ST 板塊繼續活躍，12 日早盤多股漲停。

ST(Special treatment. 特別處理) 板塊股指的是在滬深股市上掛牌的股票，因為經營虧損中國證監會為提醒股民注意特別處理的股票。對 ST 股票實行日漲跌幅度限制為 5%，在一定程度上抑制莊家的刻意炒作。

在 11 月 9 日的新聞發布會上，中國證監會《發行監管問答—關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》。修訂後的《監管問答》主要包括兩個方面，一是明確使用募集資金補充流動資金和償還債務的監管要求；二是對一定條件下的再融資時間間隔的限制由之前的 18 個月修改為原則上不得少於 6 個月。

近期，監管層密集推出利好上市公司融資的政策，包括：證監會在 10 月 8 日正式推出的 “小額快速” 併購重組審核機制；10 月 19 日證監會表示積極支持優質境外上市中資企業參與 A 股上市公司併購重組；10 月 20 日，證監會表示，將 IPO 被否企業籌劃重組上市的間隔期從 3 年縮短為 6 個月；11 月 1 日，證監會表示，積極推進以定向可轉債作為併購重組交易支付工具的試點，支持包括民營控股上市公司在內的各類企業通過併購重組做優做強。

招商證券認為，自 2016 年開啟的 3 年併購週期宣告告一段落，2017 年開始的金融去槓桿近期逐漸淡化。「穩民企」提到重要高度。兼併收購重組再度被鼓勵，監管政策逐漸放鬆，增量資金不斷放開。「殼價值」將會提升，利好次新和殼公司。

參考上週市場表現，上週殼公司漲幅較為明顯，st 板塊週漲幅達到 5.6%。