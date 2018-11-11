神州控股(00861-HK)：立體高密度機器人智能倉將用於“雙11”

雙11大戰之前，神州控股(00861-HK)旗下科捷物流11月10日發布“人機共舞2.0”，並現場展示了其“倉+大數據+人工智能 ”新物流戰略取得的創新成果。據了解，經過前期的磨合和試運行後，該系統將在雙11期間運行，分揀效率較1.0系統將有望提升3倍。

神州控股董事局主席兼首席執行官郭為表示，此次發布的“人機共舞2.0”，將AI技術與現有的物流業務流程充分融合，實現了人工智能應用的產業落地。作為國內首例立體高密度機器人智能倉，采用創新的高層懸掛式AGV系統，擁有多項國際技術發明專利，在電商物流的智能化應用創新上意義重大。

神州控股科捷物流常務副總裁陳滔滔介紹，作為科捷采用“貨到人”模式，打造的首例立體高密度機器人智能倉，相較於業內傳統的地面機器人“貨到人”系統，此次的機器人揀選系統運用天地軌運行自動控制技術，采取空中懸掛機器人模式，突破了傳統機器人僅能在地面運行的局限，能夠充分而靈活地利用三維空間，極大地提升倉庫場地利用效率。

據了解，科捷物流此次發布的“人機共舞2.0”是繼科捷“人機共舞1.0”在2017年成功應用後的又一次突破和創新，讓揀選機器人從二維走向了三維，存儲效率提升了三倍。

“作為神州控股以‘大數據+AI’賦能行業的重要承載者，科捷運用新科技賦能供應鏈，一方面助力企業客戶數字化轉型，另一方面驅動整個供應鏈效率的提升，形成新的生產力，為消費者創造更好的體驗。我們認為這是應用人工智能技術在行業實現業務創新的核心路徑。”郭為表示。

據了解，目前科捷物流已經擁有231個倉儲中心，共計超100萬平方米自營智能倉儲園區，深度覆蓋全國3300個縣市鎮，依托自主知識產權的物流管理系統和供應鏈大數據應用平台X-DATA，為客戶提供定制化的一站式供應鏈服務，是國內少數能同時提供B2B/B2C供應鏈服務的服務商。年物流收入超過20億元，年運送貨值超5千億元，日生產電商包裹超40萬個。

來源：中國證券報·中證網 記者 張玉潔