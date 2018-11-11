李克強：加大金融支持 緩解民企融資難融資貴

新華社北京11月9日電 國務院總理李克強11月9日主持召開國務院常務會議，要求加大金融支持緩解民營企業特別是小微企業融資難融資貴；決定開展專項行動，解決拖欠民營企業賬款問題；部署有效發揮政府性融資擔保作用支持小微企業和“三農”發展。

會議指出，為民營企業、小微企業解困，是更大激發市場活力、更多增加就業的重要舉措。按照黨中央、國務院部署，各地區、各部門多措並舉緩解小微企業融資難題，取得一定進展，但民營企業特別是小微企業融資難融資貴問題依然突出。下一步，要加大對民營企業、小微企業支持力度，切實做到國有企業、民營企業等各類所有制企業一視同仁。一要拓寬融資渠道。將中期借貸便利合格擔保品範圍，從單戶授信500萬元及以下小微企業貸款擴至1000萬元。從大型企業授信規模中拿出一部分，用於增加小微企業貸款。創新融資工具，深化多層次資本市場改革，支持更多小微企業開展股權、債券融資。二要激發金融機構內生動力，解決不願貸、不敢貸問題。明確授信盡職免責認定標準，引導金融機構適當下放授信審批權限，將小微企業貸款業務與內部考核、薪酬等掛鉤。對小微企業貸款基數大、占比高的金融機構，給予監管正向激勵。三要力爭主要商業銀行四季度新發放小微企業貸款平均利率比一季度下降1個百分點。整治不合理抽貸斷貸，清理融資不必要環節和附加費用，嚴肅查處存貸掛鉤等行為。同時采取措施做好信貸風險防範。

為清理政府部門和國有大企業拖欠民營企業賬款，會議決定抓緊開展專項清欠行動，國辦牽頭督辦，有關部門各負其責，審計部門要介入。凡有此類問題的都要建立台賬，對欠款“限時清零”。嚴重拖欠的要列入失信“黑名單”，嚴厲懲戒問責。對地方、部門拖欠不還的，中央財政要采取扣轉其在國庫存款或相應減少轉移支付等措施清欠。大力清理規範工程建設領域保證金，大幅提升商業債務違約成本，嚴禁發生新的欠款。清欠情況明年春節前向國務院報告。

為進一步發揮政府性融資擔保作用，使金融更好支持小微企業和“三農”，會議確定，一是各級政府性融資擔保、再擔保機構要以支農支小融資擔保為主業，重點支持單戶擔保金額500萬元及以下的小微企業和“三農”主體。二是降低融資成本。國家融資擔保基金的擔保費率不高於省級機構費率水平。中央財政對擴大小微企業融資擔保規模、降低擔保費率等成效明顯的地方給予獎補。三是實行風險分擔，國家融資擔保基金和金融機構承擔的風險責任比例原則上均不低於20%，銀行不得因此減少實際放款數額。鼓勵各地對支農支小擔保業務占比高、增長快的機構給予風險補償，探索建立以財政出資為主的多元化資金補充機制，確保政府性融資擔保可持續經營。

會議還研究了其他事項。

責任編輯：孫劍嵩