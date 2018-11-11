騰訊(00700-HK)20周年 馬化騰稱希望騰訊成受尊敬企業

11月11日,騰訊即將迎來20歲生日。作為周年慶活動的一部分，日前騰訊總辦成員與員工展開一場Linktime交流。騰訊董事局主席兼首席執行官馬化騰、騰訊總裁劉熾平、騰訊首席運營官任宇昕等高管，以及騰訊聯合創始人、前騰訊首席技術官張志東，在交流中暢談公司創業史，並對騰訊戰略升級及未來發表看法。

在回答員工“希望騰訊成為一家什麽樣公司”的提問時，馬化騰表示，騰訊的願景是希望成為最受尊敬的互聯網企業，改善人們的生活品質。如果進一步闡述的話，一是和時代、國家的利益更加方向一致；二是和民眾生活的方方面面更加融合；三是要能和業界的合作夥伴共同發展。在這三個層次體現出騰訊作為互聯網平台企業的價值，才能讓我們成為受人尊敬的互聯網企業。

關於過去一年公司的表現，馬化騰稱，騰訊在挑戰中其實找到了新機遇，現在各個行業開始轉型升級，開始進入產業互聯網的高速發展階段，騰訊最優先的是聚焦在自己能做而且別人做不到的事情。

劉熾平表示，當前騰訊面臨的挑戰是有周期性的，但騰訊的根基不但沒有受到沖擊，反而在多方面展現較強生命力，“比如微信小程序正在成為擁有巨大想象力的平台，重要的遊戲品類我們在中國和海外都占據領先優勢，QQ看點的成績還顯示出騰訊在信息流、小視頻、短視頻上有很強的抓手和爆發潛力。”

任宇昕表示，騰訊做遊戲防沈迷系統是“動真格”的，希望在遊戲行業做出表率。任宇昕還首次透露，如果發現有些用戶行為非常像青少年，比如玩遊戲時間有一定規律，和課息時間比較吻合，“我們會判斷他可能是青少年，用人臉識別提示用戶做二次實名校驗，這時，用戶必須要對照他的人臉和身份證上的人臉，如果不一致則會被拒之門外。”

在用人管理方面，劉熾平表示，騰訊不可以把幹部變成終身制，鼓勵“能上能下”的文化。騰訊幹部體系淘汰力度將進一步加大，要求每年有一定比例的管理幹部要退下來。對於管理者，會考核他培養出、提拔出來”作為一個考核指標。

值得關注的是，劉熾平宣布啟動青年英才計劃，通過更多維的方式激勵年輕人進步及獲得更多發展空間，其中每年將有20%的晉升機會提供給青年員工，鼓勵人員流動。

來源：中國證券報·中證網 記者 昝秀麗