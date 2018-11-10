迎戰抖音！ Facebook悄悄發布了短影音APP

感受到抖音威脅的，Facebook 趕緊推出類似產品加以應對。

據美國媒體 Verge 報導，為應對抖音在市場上的咄咄逼人，Facebook 悄悄地發布了一款名叫 Lasso 的應用，用戶可以使用這款 APP 創作音樂短影音。

業內人士分析指出，Facebook 此舉，主要是為挽回青少年用戶。在 2017 年時，尚有 71% 的青少年在使用 Facebook，但到了今年，這一數字就只剩下 50% 左右。於是，在 10 月底，Facebook 推出了這款短影音 APP。

圖片來自 verge

Lasso 的功能同抖音類似。據 Facebook 介紹，Lasso 主要是拍短時間的娛樂影音，可以是娛樂搞笑，也可以是健身美體，以及其他用途。

自然，Facebook 也為 Lasso 這個「親兒子」大開方便之門。用戶可以使用其 Facebook 或 Instagram 帳戶直接創建並連接到 Lasso 帳戶，同時，Lasso 上的短影音也可以隨意在 Facebook 上分享，但暫時還不能在 Instagram 上分享。

讓市場奇怪的是，Facebook 並沒有大張旗鼓地宣傳這款 APP，不僅沒有發布會，甚至在網站上也沒有官方聲明。最先發布這一消息的是 Facebook 的產品經理 Andy Huang，他在 twitter 上發布了這一消息。之後 Lasso 的產品經理潘博文也發布推特，宣布這一產品問世。

今年以來，Facebook 命途多舛。華爾街見聞曾提到，Facebook 不僅因為「數據泄露門」持續發酵而焦頭爛額，更面臨多國政府死咬科技巨頭稅收，意圖薅一把「數字」羊毛的境地。

儘管如此，這位科技界的頭號玩家還是十分頑強地交出了一份尚過得去的三季報：每股盈利 1.76 美元大幅好於預期；用戶數觸及天花板之際，單位用戶變現能力增強。

乍看之下，Facebook 完全不懼纏身醜聞，已大有穩如泰山「大而不倒」之勢。但美國智庫經濟教育基金會（Foundation for Economic Education, FEE）卻刊文指出：不，事實並非如此。

除非受到政府壟斷的保護，否則每一種產品和服務都很容易受到市場力量的影響，即使是那些被認為過於強大的力量也不例外。

曾幾何時，百年老店希爾斯（Sears）和音像租賃連鎖巨頭百視達（Blockbuster）也都是聲名赫赫的行業領頭羊，但近來卻雙雙死於亞馬遜和奈飛之手，接連消亡——前者債台高築疊加業績不佳，在 10 月中旬正式申請破產保護；後者隨著數字化電影興起，門店紛紛倒閉。

FEE 認為，雖說 Facebook 不同於其他傳統市場實體，沒有向大多數用戶出售任何商品，但它與希爾斯和百視達十分相像，吸引和維持用戶的能力就是成功的基石。考慮到 Facebook 近來的種種做法，該智庫相信，這家科技巨頭很有可能已經不久於世了。

『新聞來源／華爾街見聞』