熱門股—禾昌獲利營收靓 庫藏股加持 周漲逾1成站穩所有均線

禾昌 (6158-TW) 第三季獲利來到 8442 萬元、年增近 9 成，每股純益 0.8 元，加上 10 月營收 1.53 億元，年增逾 2 成，表現同樣亮眼，本周股價反彈上攻，單周漲幅達 11.22%，一舉收復所有均線。

禾昌第三季營收 5.04 億元，季增 22%、年增 12%，毛利率 35.55%，季增 3.62 個百分點、年增 5.36 個百分點，帶動稅後純益來到 8442 萬元，季增 68%、年增 9 成，每股純益 0.8 元。

禾昌今年本業獲利動能升溫，加上業外認列清算子公司深圳禾昌利益，前三季營收 12.9 億元，雖僅小幅年增 3.6%，但毛利率 32.25%，年增 4.02 個百分點，稅後純益 3.52 億元，年增 3.9 倍，每股純益 3.31 元。

而禾昌 10 月營收 1.53 億元，也繳出年增 22% 的表現，累計前 10 月營收 14.42 億元，年增 5.24%。

而近來股市動盪，禾昌也祭出庫藏股，公司預計規劃將買回 6000 張庫藏股，共分 2 波執行，第一波 10 月 31 日至 11 月 25 日，將買回 2000 張，第二波 11 月 26 日至 12 月 30 日，將買回 4000 張，每股買回價格區間均為 15-30 元。

而在業績升溫以及庫藏股加持下，禾昌本周上漲 11.22%，收在 23.3 元，重返所有均線之上，周 K 現連二紅。