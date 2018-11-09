前10月稅收突破2兆 財部：全年稅收可望比預算目標多500億元

財政部今 (9) 日公布前 10 月稅收，累計前 10 月合計實徵淨額共 2.53 兆元，突破 2 兆大關，創下歷年新高；財政部官員預估，如果 11 月與 12 月稅收符合預期，今年稅收可望比預算目標增加約 500 億。

財政部表示，10 月稅收新台幣 1,952 億元，較去年同期增加 43.6%，累計今年前 10 月實徵淨額共 2.53 兆元，較去年同期增加 7%，這也是統計稅收以來，首次前 10 月稅收實徵淨額突破 2 兆元。

觀察主要稅目稅收概況，包括綜所稅、營所稅與營業稅，前 10 月稅收皆創下歷年同期新高。其中，綜所稅實徵淨額 4,656 億元，較去年同期增加 5.2%，財政部官員說，主要是股利發放增加，加上盈餘扣繳率提高，導致盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

和景氣相關的營所稅與營業稅也同步成長，統計顯示，前 10 月營所稅實徵淨額 5,590 億元，較去年同期增加 12.4%，主因是企業獲利增長，導致結算申報稅額及暫繳稅款增加。

另外，受惠於國內消費活動增加、油品與進口機械稅額增加，以及出口退稅增加，營業稅前 10 月實徵淨額共 3,350 億元，較去年同期增加 9.6%。

財政部官員解釋，原因在於國內消費活動增加挹注稅收，另外，油品與進口機械稅額增加，以及出口退稅增加等因素，使得營業稅持續增加。

至於贈與稅則是少數大幅衰退的稅目，今年前 10 月實徵淨額僅 82 億元，為近 5 年新低，和去年同期相比，衰退幅度高達 7 成。

財政部官員說明，為挹注長照所需財源，去年拍板修法調高遺贈稅稅率，導致民眾趕在新制上路前完成贈與，墊高去年稅收基期，導致今年贈與稅和去年相比，呈逆成長表現。