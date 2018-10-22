〈財委會質詢〉APG抽換評鑑名單 增列公股銀行 財政部已準備就緒

亞太洗錢防制組織 (APG) 剩不到兩周就將台來評鑑，外傳 APG 臨時更換評鑑名單，增列了因為內控不佳被金管會處罰的公股銀行，財政部長蘇建榮今 (22) 日於立法院財委會表示，已多次提醒公股銀行做好洗錢防制基本功，各公股銀行已準備就緒。

APG 將在 11 月初來台進行洗錢防制第三輪評鑑，根據媒體報導，台灣推選名單突然被 APG「陣前換將」，被抽換上場的金融機構曾因為內控不佳被金管會處罰，據了解上周五（19 日）敲定名單中，金融業包括：兆豐銀、玉山銀、中信銀、永豐銀、一銀、輸出入銀行、渣打、滙豐銀行，以及永豐證券、國泰人壽等。

針對 APG 評鑑增列公股銀行，蘇建榮表示，根據行政院洗錢防制辦公室的通知，並沒有看到台銀、合庫被列入，確定的詳細名單一切還是以洗防辦公布為準。

但是蘇建榮也強調，在多次的公股金融事業研討會中，財政部皆已經提醒公股銀行做好洗錢防制機制與做法的基本功，所以在評鑑之前，公股銀行已經準備就緒。

至於如果國家沒有通過 APG 評鑑，會受到什麼影響？財政部常務次長阮清華表示，若 APG 的 11 月評鑑結果將台灣列為「加強追蹤名單」，將會影響國人的金流匯出入，除了企業的匯款或投資行為會受影響，連一般市民都恐受影響。