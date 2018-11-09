自行車廠巨大前3季獲利成長7.53% EPS 5.48元

自行車廠巨大 (9921-TW) 第 3 季受惠於電動自行車熱銷、及有利匯率，獲利持續成長，稅後純益 9.81 億元，累計前 3 季稅後純益 20.57 億元，年增 7.53%，每股純益 5.48 元。巨大前三季電動自行車銷售超越 30 萬台。

巨大今 (9) 日公布最新財報，第 3 季營收 162.5 億元，在匯率有利因素帶動下，毛利率提升至 22.5%，季增 2.24 個百分點，年增 2.78 個百分點，稅後純益 9.81 億元，季增 19.92%，年增 36.36%，累計前 3 季營收 454.2 億元，稅後純益 20.57 億元，年增率 7.53%，每股純益 5.48 元。

就巨大自有品牌銷售在各主要市場的表現，巨大指出，以捷安特歐洲子公司表現最佳，前 3 季營收較去年同期有雙位數的增長，主要成長動能來自於電動自行車，延續上半年銷售佳績，自有品牌電動自行車銷售金額較去年同期成長超過 4 成。美國子公司上半年銷售持平，第 3 季因新車款上市帶動銷售穩健成長，電動自行車也有不錯表現。

而捷安特中國內銷受到市場持續低迷影響，前三季銷售依舊疲軟。但在中國共享單車的熱潮已逐漸退去，消費者自行車轉型升級風潮將起，加上中國對電動自行車的規範愈趨嚴格，產品不符合規格的業者將被淘汰，預期將有助於市場逐漸回溫。

巨大指出，電動自行車銷售維持快速成長動能，2018 年前 3 季累計集團電動自行車產銷量已超過 30 萬台，自行研發的電機系統已受到歐美消費者肯定，產品的差異化讓自有品牌的電動自行車更具競爭優勢。巨大集團布局全球市場，擁有完整供應鏈。

巨大對於台灣廠定位為高階電動自行車研發及生產基地，提供歐美市場所需之創新及高附價值產品；中國捷安特電動車廠主要生產中階及入門款電動自行車，供應歐洲及美國以外的其它市場所需；荷蘭廠位於電動自行車市場核心，將提供針對客戶所需的創新產品與即時的售服維修服務，滿足歐洲市場需求。匈牙利新廠預期將於明年底開始營運，提供電動自行車及一般自行車。

展望下半年，整體經濟環境受到保護主義帶來的許多變數，全球市場仍然充滿挑戰。巨大表示，將善用在亞洲及歐洲各個製造廠的優勢，以短鍊供應、全球布局的全球戰略思維，在嚴峻的環境中力求穩定發展。