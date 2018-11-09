儒鴻Q3賺贏去年全年 明年雙動能推升 營運將優於今年

紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說會，今年在新客戶挹注、產品量價齊揚下，前三季稅後純益來到 31.4 億元、每股純益 11.43 元，超越去年全年，10 月營收 27 億元，也創下歷史同期新高；財務副總羅仁傑表示，明年在新客戶、新產能挹注下，營運一定會較今年成長。

羅仁傑指出，今年以來布料、成衣方面，不論數量或是平均價格 (ASP) 都優於去年同期，其中布料數量成長較多，ASP 則增加 3-4%、布料 ASP 則成長較多，有 5-7%。

儒鴻今年受惠經濟規模擴大、產品結構改善下，營收獲利走揚，前三季營收 200.25 億元，年增 16.5%，毛利率 28.34%，年增 1.03 個百分點，稅後純益來到 31.37 億元，年增 58.2%，每股純益 11.43 元，賺贏去年全年。

而儒鴻 10 月營收 27 億元，也創下歷史單月新高，年增 19.2%，累計儒鴻前 10 月營收來到 227.2 億元，年增 16.8%。

展望明年營運，羅仁傑看好一定會較今年成長，主要動能將來自新客戶的挹注，他表示，今年新客戶成長高於 10%，公司目前新客戶每年佔比估約 5-10%，其中包括有 Outdoor 客戶想開發運動型產品，公司協助開發可以與客戶共同成長。

目前儒鴻 10 大客戶營收比重約共計約 50%，其中 NIKE 佔整體營收 11-12%，排名第一，UA、lululemon 則約佔 5-8%，而今年才新增的 Target 也擠進前十大客戶中。

此外，產能增加也會是儒鴻明年成長動能之一，目前儒鴻美春新廠月產能 110 萬件，明年中有機會到 150 萬件；展鵬新廠目前月產 50 多萬件，最高可以來到 75 萬件，目標 2 廠年底稼動率達 90%。

此外，越南布廠三期目前試車，預期明年上半年滿載，月產能 30 萬公斤，數位印花廠預計明年第一裝機、第二季投產，初期月產能 15 萬碼，未來將增至 60 萬碼，均將推升營運表現。