〈台企銀法說〉公股行庫市占率衰退 董座點名可學習這四家銀行

公股行庫市占率節節敗退，競爭力遠不及民營銀行引發市場關注，台企銀董事長黃博怡認為，公股行庫市占率下滑關鍵在於「服務不夠到位」，應該向民營銀行師法服務精神，他更點名，玉山銀行、國泰世華、台北富邦與星展銀行就是很好的學習模範。

台企銀今 (9) 日舉行法人說明會，媒體提問，公股行庫市占率衰退、競爭力下滑等現象有何因應對策？黃博怡認為，公股行庫在價格競爭與產品等並不遜於民營銀行，但仍無法獲得客戶青睞，關鍵在公股行庫「用客戶不太欣賞的角度提供服務」。

黃博怡表示，公股行庫與民營銀行最大的差異在於「服務貼心」，他並舉例說明，玉山銀行、國泰世華與台企銀的團隊拜訪同一個客戶，但三家銀行給客戶的感受截然不同，國泰世華與玉山銀行給客戶的感受，明顯比台企銀來的好。

黃博怡認為，公股銀行要強化競爭力，關鍵在於提升服務品質，他並以台企銀為例，位於台北市的萬華分行將在 12 月底，從廣州街搬遷至康定路，重新打造分行門面以提升服務質感。

事實上，台企銀不僅積極改善服務品質，也積極改善本業體質，總經理施建安為提振台企銀獲利，著手調整放款結構、拉高外幣放款比重並降低營業成本。

在施建安的擘劃下，台企銀今年大量減少利差較低的政府部門放款，今年對公部門放款驟減 140 億元，將資金轉向利差較高的企業與財務操作。

看好外幣存放利差高於台幣存放利差，台企銀也將擴大外幣放款部位，台企銀主管說，第 3 季外幣放款較上季增加約 200 多億元，希望透過放款結構、幣別的調整，將淨利差拉到 1% 以上。

在營業成本部分，施建安表示，台企銀的主力客戶以中小企業為主，而中小企業資本額低於 1000 萬的占比高達 8 成，規模雖小但授信成本與大企業相去不遠，對於銀行來說，人力成本一樣，

營業費用會比一般銀行高，主因是做中小企業放款，勞力密集度高，台企銀客戶資本額低於 1000 萬元以下者佔了 8 成，例如授信 300 萬和 3 億元的放款，人力成本是一樣的，有些小企業授信還得付出更多人力，在人力密集度高的情況下，自然提高人力成本，為控管人力成本，台企銀將更換電腦系統，降低營業成本進而擴大淨收益。