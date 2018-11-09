台企銀調結構奏效 前3季稅前盈餘71.82億元 年增幅逾3成

台企銀積極調整營收與資金運用結構，今年前 3 季稅前盈餘 71.82 億元，年增幅達 33.57%，稅後純益 60.17 億元，超越去年全年稅後純益 50.4 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.94 元，台企銀總經理施建安表示，將繼續調整資產結構，目標明年 NIM(淨利差) 拉到 1%。

台企銀今 (9) 日召開第 3 季法說會，由於台企銀積極調整放款策略有成，帶動獲利明顯回升，讓台企銀放款、股利發放與增資計畫，成與會法人關注重點。

台企銀前 3 季淨利息收入達 129.15 億元，較去年同期增加 2%；手續費收益 29.06 億元，較去年同期增加 1%，台企銀表示，今年以來積極調整放款結構，包括降低利差較低的政府與公部門放款，轉向利差較高的中小企業，同時將部分資金轉進財務操作，讓淨利差 (NIM) 維持在 0.97 個百分點的水準。

媒體提問，台企銀今年前 9 月獲利較去年同期大幅增加 3 成以上，但淨利差 (NIM) 卻從 2016 年以來維持在 0.97 個百分點持平狀態，台企銀主管解釋，過去放款大多集中利差偏低的政府放款，今年如果沒有大幅調整放款結構與資金運用，利差還會更低。

施建安表示，台企銀目前放款結構中，新台幣放款比重達 84.17%，外幣放款比重僅 15.83%，目前新台幣存放利差 1.22 百分點，但外幣放款存放利差可達 2.28 百分點，未來將繼續調整放款結構，轉向利差較高的外幣放款。

法人提問，台企銀獲利表現明顯提升，明年股利政策是否會多發放現金股息？

施建安說，考量銀行還有增加資本的需求，未來股利政策還是以股票股利為主。

至於現金增資部分，施建安說，目前股價接近票面價，若要辦理現增，發行價格可能只有 10 元上下，對股東吸引力有限，因此目前先以提升獲利為目標，待股價進一步上漲後再考慮辦理現金增資。

根據台企銀揭露的財務資訊，截至今年 9 月底止，每股淨值從 2016 年的 11.87 元提高至 13.08 元，資產報酬率 (ROA)0.6%、股東權益報酬率 (ROE)12.01%；資產品質部分，資本適足率 (BIS)13.02%，第一類資本適足率 9.69%。