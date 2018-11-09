歐股盤前─Fed按兵不動、市場關注義預算案 歐洲Stoxx 50期指跌0.43%

美國聯準會 (Fed) 政策聲明一如預期，按兵不動，投資人持續關注企業財報，以及義大利預算赤字問題；今(9) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.43%。

台北時間週五下午 3 點 23 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.43%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.16 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.31 %。

義大利西雅那銀行 (Banca Monte dei Paschi di Siena)、安聯集團 (Allianz Group)，以及歷峰集團 (Richemont)，週五都將公布財報。

歐盟委員會週四公布秋季經濟預測，受義大利預算案、英國脫歐、貿易情勢等風險因素影響，歐元區經濟成長估將趨緩。

週五亞股走低，截至發稿，上證綜指下跌 1.39 %，深證成指下跌 0.64%；南韓 Kospi 指數下跌 0.31%，日經 225 指數下跌 1.05%；台股收跌 115.30 點 (跌幅 1.16%)，至 9830.01 點。

Fed 日前公布政策聲明，一如外界預期，維持利率不變，12 月料將再次升息。

Fed 政策聲明指出，美國經濟活動維持強勁成長，就業穩定增加，失業率下降，並重申將「進一步逐步」升息的前景。

週四美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 10.92 點 (0.04%)，至 26191.22 點；標普 500 指數收跌 7.06 點 (0.25%)，至 2806.83 點；那斯達克指數收跌 39.87 點 (0.53%)，至 7530.89 點。