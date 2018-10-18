漢來美食全年營收目標看37億元 成本增＋年改影響 力拼維持獲利動能

漢來美食 (1268) 今年前三季營收逾 27 億元，較去年同期成長 9.3%，漢來美食表示，今年總營收預估上看 37 億，然在人力成本上升及年金改革等因素影響下，雖今年營收較去年同期成長，但受整體獲利較難保證同去年表現，將力拼維持營運動能。漢來美食指出，未來將持續進行展店計畫，大直名人坊將於今年 12 月 5 日進行試營運，明年 1 月初，旗下金雞母漢來海港則將首度跨足海外擴點，將大型自助餐的經營經驗複製到泰國；此外，明年旗下漢來海港、名人坊、漢來上海湯包也皆有展店計畫，持續挹注營運動能。



此外，漢來美食今日邀請義大利米其林餐廳 San Domenico 主廚 Massimiliano Mascia 來台與漢來海港攜手合作，展現四道招牌料理，這場「米其林二星傳奇在海港」將於 10 月 18 日至 11 月 11 日在全台漢來海港登場。