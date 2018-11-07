廣越Q3賺贏去年全年 前3季EPS 7.24元 Q4可望不淡

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，稅後純益 6.17 億元，季增 140%、年增 5.1%，每股純益 5.97 元，單季賺贏去年全年，累計前三季稅後純益年增 35.1%，每股純益 7.24 元，廣越表示，目前訂單能見度已達明年第二季，可望推升今年第四季淡季不淡。

廣越第三季營收 61.43 億元，季增 109%、年增 25.7%，毛利率 19%，季減 2 個百分點、年增 1 個百分點、營益率 14%，季增 1 個百分點、與去年同期持平，稅後純益 6.17 億元，季增 140%、年增 5.1%，每股純益 5.97 元。

廣越前三季營收 102.46 億元，年增 34.8%，毛利率 18%，年增 2 個百分點，營益率 11%，年增 2 個百分點，稅後純益 7.48 億元，年增 35.1%，每股純益 7.24 元。

廣越表示，第四季可望淡季不淡，主要是今年多了戶外休閒品牌主力客戶 Patagonia 及 The North Face，且因 ASP 較高，將推升營運成長，廣越全年業績可望創下新高、獲利重返成長軌道。

展望明年，廣越表示，隨著 Adidas、Nike、Puma 及 VF 等前幾大客戶最新一季財報出爐，都優於市場預期，預估下單力道更有成長動能，目前訂單的能見度也已達明年第二季，樂觀看待明年營運表現。