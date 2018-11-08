【馮冠華專欄】美股大漲，港股今天應能受惠

11 月 8 日推介 - 銀河娛樂（27）

1）上日港股市況總結：恆指週三大幅波動，早上及午後初段造好，但隨著 A 股走弱下，恆指超過 400 點的升幅在半句鐘內完全蒸發，並曾一度倒跌近 200 點；但尾市跌幅又收窄，並成功在競價時段轉跌為升，最終報收 26148 點，上升 26 點。大市成交按日上升約 20% 至 973 億，滬深港通總成交按日也上升約 28% 至 88 億，流向轉為淨流入，金額約 8.3 億。北向也轉為淨流入，金額約 20 億。藍籌 23 升 25 跌 2 持平。



板塊方面，資源、內航、物管、教育及一些半新股有追捧，火電股在大唐（991）和華電（1071）合併傳聞下也造好，本地地產也不俗，澳門愽彩股也見回穩；相反，昨天公佈 10 月績差的公司 / 板塊則較弱，如吉利（175）及中資券商股。做空方面，佔大市成交又回升至 15.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 48:52，重貨區方面，熊証上移至 26600-26649，牛証則不變在 25150-25199。

簡評：民主黨與共和黨在中期選舉後各持一院是市場的預期，而在昨天上午的點票過程中，及至最終的結果，也沒有多大的落差；所以判斷這選舉結果是引至昨天港股午後的大波動應不太合理。



平心而論，各持一院這結果也不見得對中港股市有利，不明朗的前景也沒有因此而消失，筆者只會說對昨早的升市愕然，而對下午的回落是自然。有趣的是，恆指在升至熊証重貨區內便回落，那麼早上的升市是不是屠熊作緖呢？A 股雖則昨天反覆下挫並錄三連跌，但可幸跌幅尚算温和，情況看似仍未變壞。南及北向資金又轉向回至淨流入，但做空率又上升，後市應會持續波動。投資者的焦點，現應放在聯儲會的議息、歐盟與意大利就財政預算的角力、14 日的騰訊業績及月尾 G-20 中的習特會；當然也要注意川普在會面前又會否變臉。

共和黨失掉眾議院控制權，市場普遍認為對川普施政帶來掣肘，美股昨晚大幅上升，港股 ADR 也大漲，勢令今天恆指裂口高開。高貝塔股如騰訊、舜宇（2382）、瑞聲（2018）、澳門博彩股及汽車股等等料會大幅波動。（注意瑞聲會在今天公布三季度業績）若 A 股今天能止跌回升，港股升勢或會火上加油，更有望上試熊証重貨區 26600-26649。

2）啟德發展區首度推出的跑道住宅地第 4B 區 3 號上周五（2 日）截標，終由呼聲最高的星級財團新世界（17）夥會德豐（20）、恒地（12）及帝國的組合奪得地皮，地價億 83.33 億元，每呎樓面地價 1.45 萬元。業界早前料，地皮每呎約 1.35 萬元至 1.6 萬元，估值 77.6 億至 91.9 億元，是次中標價在市場預期之內。

3）美股上日市況總結：川普指他會與民主黨合作促進經濟增長，包括基建、貿易及降低藥價等等。市場亦普遍認為民主黨或能令川普收斂，例如對巨型科技的調查等。美股三大指數週三因此而大漲，道指收升 545 點或 2.13%，標指及納指則分別上升 2.12% 及 2.64%。美滙指數回落至 96.17，十年期債息上升至 3.237%。紐約期油再下挫至 61.59 美元。港股 ADR 上升 346 點，相當於恆指 26493 點水平。

4）個股訊息

利好 ：中國電信 (728）- 組成的財團 Mislatel，料將獲得菲律賓的第三張電訊業務牌照。

利淡 ：中芯國際 （981）- 公司展望第四季收入下降 7% 至 9%，毛利率介乎 15% 至 17% （第三季 20.5%）

長實集團（1113）、長江基建（1038）及電能實業（6）- 澳洲財長表示，財團建議的收購令澳洲的天然氣輸送公司的外資所有權，過度集中在單一企業集團手中，不符合國家利益。

惠生國際（1340）公布，內地非洲豬瘟疫擴散將嚴重打擊其業務，料集團財務狀況將會受到嚴重影響，下半年的營業額、溢利及資產價值將有所減少。

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