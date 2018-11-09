談判接近尾聲 英國脫歐協議幾乎定稿 市場還在擔心什麼？

英國退歐拉鋸戰正在進入關鍵時刻，留給英國的時間不多了。

周四，據彭博社報導，英國首相特雷莎 · 梅已經開始向內閣匯報接近定稿的脫歐協議，同時，她的談判代表正在歐盟試圖解決一些懸而未決的問題。據知情人士透露，高級部長們已經受邀進入首相梅辦公室旁的閱覽室，審核脫歐協議中 95% 的已達成共識的內容。

目前，脫歐協議中最具爭議性的部分仍是愛爾蘭邊境自由貿易問題。

10 月 7 日，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾在新聞發布會上表示，「我們仍未 100% 的達成協議，」， 「未完成的部分是愛爾蘭問題的解決方案。」

周四，愛爾蘭外交部長 Simon Conveney 表示，正在就愛爾蘭邊境問題進行「密集」的談判，但不會很快取得進展。

想要達成最後的脫歐協議，首相梅必需要解決愛爾蘭邊境問題，並得到內閣和議會的支持。而在英國議會，首相梅沒有多數席位，可能會遭遇來自保守黨內外的反對。

華爾街見聞此前文章提到，英國將於明年 3 月正式退出歐盟。此前，英國脫歐大臣稱將於 11 月 21 日前達成脫歐協議。外界普遍認為，11 月將是達成「脫歐」協議的大限，逾期雙方都無法保證有足夠時間通過這份協議，英國明年迎來無協議「硬脫歐」的風險上升。

周二，據英國獨立電視台 (ITV) 報導，英國政府已經決定，如果不能在本月達成脫歐協議，那麼無協議退歐將成為一個可能的結果。

這正是目前市場最擔憂的問題。

據彭博社報導，如果英國無協議退歐將造成金融動盪，歐洲債市將首當其衝受到衝擊。

由於脫歐帶來的不確定性，將繼續令債券殖利率和英鎊承壓。公司可能會暫緩發行票據，尤其是英鎊票據，同時，投資者也可能不願出資購買。

彭博聯盟數據顯示，今年英鎊公司債券的銷售下滑 34%，是歐元公司債券跌幅的兩倍。迄今為止，空客，Schaeffler AG 和 Smurfit Kappa 等公司，有的已經縮減了在英國的業務，有的表示，由於 3 月之後的貿易形勢不明朗，將有可能削減在該國的業務。

彭博巴克萊指數數據顯示，今年英鎊債券利差已擴大至 151 個基點。投資者預計，如果不能達成脫歐協議，英國央行將被迫採用 QE 政策進行干預，從而避免資產價格的崩潰。

不過，市場預計，最後幾天內，英國與歐盟達成協議的可能性較高，因為無協議脫歐的風險可能迫使英國政府作出讓步。

周四，英國首相梅將參加位於布魯塞爾的北約（NATO）晚宴與歐盟三位領導人會面。周五，首相梅將與法國總統馬克龍會面。

周四，截止發稿，英鎊對美元匯率下跌 043％，至 1.3070。一天前，據英國媒體 BBC 報導，英國高級大臣們已經達成共識，希望在 11 月底之前與歐盟達成脫歐協議。英鎊兌美元一度漲破 1.31 關口，為 10 月 19 日以來首次，漲幅超過 0.4%。