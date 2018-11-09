中國需求下降 採礦熱潮消退 大摩調降Nvidia目標價

摩根士丹利顯得有些擔憂 Nvidia(NVDA-US) 的遊戲顯卡市場。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 調降 Nvidia 目標價，自 273 美元降至 260 美元，因認為該公司最新產品恐要花更長的時間才能吸引遊戲玩家。

Nvidia 今年 9 月推出首款圖靈架構的遊戲顯卡。

Moore 週四報告指出，「圖靈是一項令人興奮的產品循環，但卻是『文火』，要花一段時間發展。我們認為，歷史將展現圖靈是一項突破性產品，但軟體需要花一段時間才能充分利用該晶片。」

Nvidia 週四股價下跌 3% 至 206.91 美元。

分析師也指出，因為中國政府凍結線上遊戲的核准，使得中國需求轉疲。

「我們認為這導致新款 PC 遊戲放緩推出，縮限了新顯卡採用速度。」

Moore 也將 Nvidia 2019 財年 EPS 自 7.34 美元調降至 7.24 美元。

長期仍看漲 Nvidia

摩根士丹利認為 Nvidia 有「建設性」，只是看到加密相關需求消失所帶來的遊戲圖卡阻力，而這也是近期讓 AMD 獲利黯然失色的原因。

「我們確實認為，這些遊戲的隱憂會讓該股票近幾週內承壓，雖然有點保守，我們仍喜歡其風險回報。」

Nvidia 面臨「多重短期挑戰」，包括中國需求下降、圖形 DRAM 晶片的高負值變化率，但「該公司持續與許多強勁成長主題聯繫在一起，該公司 2019 財年的定位在科技產業的甜蜜點——AI。」

AI 已被佈署在雲端數據中心，可以透過機器學習技術來解決複雜的問題，下一步將佈署在使用 5G 無線傳輸技術的數據中心，接觸全球設備客戶。

因此，雖然 Nvidia 股價仍然昂貴，其本益比倍數仍超過 30，且市值是去年營收的 13 倍以上，但畢竟自 10 月股災迄今跌幅超過 20%，價位已經便宜許多，加上良好的定位，長期仍看漲。

Nvidia 近期股價走勢

但這項變化可能要耗費數月，因為庫存需要去化時間，且 25% 關稅政策正要生效，近期內前景仍烏雲密佈。