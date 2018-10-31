〈金管會立院備詢〉立委質疑P2P是「當舖科技版」 要求金管會納管

P2P(網路借貸平台)「怡富貸」昨 (30) 日驚傳倒閉，結果只是網站改版虛驚一場，但立委賴士葆今天在立法院財委會質詢仍關切，P2P 像是「當鋪科技版」，若出問題消費者求償無門，也可能是洗錢的漏洞，金管會是否納管？對此，金管會主委顧立雄回應，目前對現有 10 家 P2P 平台業者，就是導入銀行合作模式去了解這些平台，未來對 P2P 情況會做全盤了解。

所謂的 P2P 借貸業者，是指透過網路平台媒合借貸雙方，為近期新興的一種信貸模式。

大陸 P2P 業者出現倒閉潮，為全球 P2P 市場投下震撼彈，台灣 P2P 公司「怡富貸」突然關閉網站，公司總部更是人去樓空，也驚傳倒閉消息，但是怡富貸昨日發出聲明強調，營運一切正常，只是網站改版中，才導致誤會。

雖然怡富貸的倒閉只是虛驚一場，但賴士葆今天質詢時表示，P2P 平台無論是作為網路借貸的公證人，或是自己跳下來作類似「丙種借款」，都像是「當鋪科技版」，也可能是洗錢的漏洞，金管會難道不管嗎？

顧立雄表示，目前對現有 10 家 P2P 平台業者，是依銀行公會自律規範，透過導入銀行合作模式，獲取資金或信用建議，藉由銀行的 KYC(了解客戶) 來控管，未來會全盤了解。

至於怡富貸 P2P 平台，顧立雄表示，據金管會了解，這家是資融公司，主要是做消費性商品和分期付款，並和華南銀和遠東銀合作，並非 P2P 公司，最近來要開始做 P2P 業務。