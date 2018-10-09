去年同期基期高＋人民幣弱勢 力達-KY 9月營收下滑

力達 - KY(4552)9 月合併營收為 6.17 億元，月減 3.5%，年減 18%。力達指出，由於去年單月為出貨高峰，基期較高，且人民幣匯率較去年同期弱勢，使得單月營收呈現下滑。力達累計前三季營收為 60.06 億元，年增 0.3%。主要產品營收比重，螺桿出貨比重持續位居首位，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 36.4%、48.1% 及 12.9%。



產品營收來看，活塞機年減 14.8%，螺桿機及渦旋機年增 11.9% 及 7.7%。有鑑於空壓機行業需求及格局不斷提升，力達將高階成長動能及比重視為影響獲利能力之重要關鍵。



近期面對中美貿易戰範圍及程度持續升溫，力達表示，短期來看貿易戰對於中國整體經濟的影響程度仍持續發酵，惟長遠來看，中國政府面對貿易戰採取因應措施，已積極在政策面上改革，將加速內需成長動能，包含擴大中國基礎建設、大規模減稅及淘汰落後生產設備等，實際成效及影響仍須持續觀察。



力達說，在中美經貿震盪局勢下，持續進行螺桿主機自製量產及新力達園區廠房之興建工程，盼未來整合後能全力發展高階節能及智能壓縮機，提升公司營運動能。