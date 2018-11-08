在與川普爆發口角後 CNN記者Jim Acosta不准再進白宮

在週三的白宮記者會上，CNN 記者 Jim Acosta 與川普總統爆發了口角。週三晚間，白宮說已取消了 Jim Acosta 的記者會證件。

在事發現場，一位白宮女職員試圖拿走 Acosta 的麥克風。他說 "抱歉，女士"，而後依舊拿著麥克風，想要問川普另一個問題。

白宮新聞秘書桑德絲 (Sarah Sanders) 在週三晚間發布的聲明中說：「在今天的事件後，白宮停止了事件記者的進出白宮證件。」

「我們決不能容忍一位記者將手放在一位工作中的白宮女職員身上，」桑德絲說。「這種行為絕對無法接受。CNN 為他的員工行為感到驕傲，不只噁心，更是不尊重他人，包括這位在政府工作的女性。」

「這根本是謊言，」Acosta 在推特上回應道。影片似乎支持他的說法。他並未將手放在該位女職員身上。

取消這份證件，等同實際禁止 Acosta 再進入白宮，除非受到監督。

Acosta 在週三晚間的一場實況轉播前，遭到白宮安全人員阻擋，才知道自己的證件遭到取消。

「我被禁止進入白宮，」Acosta 發布推文說道。「安全人員剛才通知我，我不能進入白宮進行晚間 8 點鐘的轉播。」

許多記者迅速表達對 Acosta 的支持。

前 CBS 新聞台主播 Dan Rather 週三晚間發布推文說：「白宮取消 Acosta 的證件，不是對一位記者的攻擊，而是對整體媒體的攻擊。我們必須團結一致，」