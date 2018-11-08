【華冠投顧】幸運星-道瓊大漲545點！！台股買盤瞬間湧入1分鐘內上萬點？？？？股票可先換鈔票！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：8069 元太、6173 信昌電、5483 中美晶、2337 旺宏、6153 嘉聯益

美國選舉符合預期，道瓊大漲 545 點、NASDAQ 大漲 2.65%！！因此早盤投資人開始追追追！！買盤瞬間湧入使台股開盤 1 分鐘內立馬萬點，這不是好現象！開盤開太高，且早盤暴量，賣壓必定會湧現！！所以今天幸運星早上 9 點多先帶會員「股票換鈔票」再賺一趟！！果然…… 賣壓越來越大，如 3008 大立光、2337 旺宏、6153 嘉聯益、2474 可成、3406 玉晶光…… 大盤開高走低，再度失守萬點！！所幸控盤者做多心態依然濃厚，多頭未棄守！！利用權王 2330 台積電及金融大軍 2892 第一金、2882 國泰金、2881 富邦金、2884 玉山金、2891 中信金、2886 兆豐金等持續 Hold 盤，收盤小漲 36 點收黑 K 上影線，成交量 1,190 億……

OTC 跳空大漲賣壓湧現，開高走低…… 振幅達 1.62%！漲價題材股開高後賣壓湧現：矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3532 台勝科，被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電，MOSFET 6435 大中、3317 尼克森，二極體 2481 強茂、5425 台半，PA 功率放大器 3105 穩懋…… 一路開高走低…… 使 OTC 收最低，收黑 K 上影線！

回顧血腥的 10 月份！！大盤狂崩了 1660 點，在 9400 點開始落底！！大家才開始全力作空？？？幸運星通知會員學員及群組的粉絲們…… 此時勿空在地板上！！要開始準備搶賺投機行情了！！也開始帶會員彎腰撿黃金，並在 10 月 29 日分享第一波兩檔反彈領頭羊：矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶。10 月 30 日分享第二波飆股：5425 台半及軋空股 PCB 設備 3563 牧德。10 月 31 日加上 IC 設計 2458 義隆、6173 信昌電…… 整理成《遍地撿黃金打群架特攻隊》飆股資料免費結緣贈送給有緣的粉絲…… 來到今天…… 股市再度上萬點囉！！…… 投機行情《遍地撿黃金打群架特攻隊》飆股資料也為有緣的粉絲們創造不少的獲利價差出來了！！恭喜大家！！買到賺到！！

今天投機行情的強勢股漲多拉回，但是有部分資金轉到生技和跌深反彈的網通 5G 族群，網通 3234 光環、4979 華星光，生技 3176 基亞、8406 金可 - KY，其他有 2442 新美齊、8069 元太、5264 鎧勝 - KY……

萬點行情不會一次就過…… 請耐心等待下次測試的機會…… 再來有機會持續盤整盤…… 新的飆股在哪裡呢？？？………… 詳情請免費加入幸運星 LINE 粉絲群，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入林幸蓉老師的 Line 群組 ID：http：//line.me/ti/p/@lucky777

詳細操作策略，請加入林幸蓉 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3237

華冠投顧官網：https：//goo.gl/Sxjorg