【運達投顧】多頭結構分析

◆盤勢分析

美股選舉川普失敗股市卻大漲，也激勵全球股市走揚，台股今天也跳空突破 9900 點的頸線關卡，現在重點應放在台股可以漲多久以及選股的問題，重點分析如下：

1. 美股漲跌是全球的領頭羊所以先就美股的走勢來看，道瓊大漲 500 多點一舉站上季線道瓊又回到多頭的軌跡，前高 26951 點是否可以突破還須再觀察，但維持高檔震盪應該是可預期的，弱勢的高科技股昨天站上年線仍有季線的反壓須突破，但高科技股止跌預計先以區間看待，而亞股近期表現很重要因為須擺脫弱勢格局台股也才有續強的機會，上海股市季線關卡若可站上陸股今年以來的跌勢應可告一段落，南韓股市今天也站上了月線，以此來看亞股止跌走擴底台股也不致於再走弱，就國際股市結構來看台股另一波的反彈機會正在展開。

2. 以台股技術面來看，之前我們就分析月線翻揚對多頭走強是有利的，近日台股區間盤局已經站上月線，今天的上漲突破 10 月中以來的頸線站上 9900 點後已經使得月線開始走揚，因此台股這一波將會開始挑戰 10/11 的跳空缺口 10300 點，而這個位置也將會遭遇到季線反壓，就反彈的壓力來看 10300 點以上要一次突破的機率不大除非亞股強勢攻擊，否則指數來到季線位置後應該又會開始走區間以個股表現為主，屆時的區間是強是弱還要從匯率的角度來研判。

3. 新台幣匯率昨天明顯升值已經快接近前高 30.64，今天一開盤升值來到 30.685 若能突破 30.64 對台股的續攻有利，是否匯率續強這要從人民幣的角度來研判，人民幣這一波貶值來到 6.97 後開始貶多回升近期升破月線後又開始偏區間，當然貿易戰的影響讓人民幣走勢偏弱，但川普選舉失敗後雖然貿易戰不會就此結束但若能稍有止緩對人民幣而言是利多，所以人民幣後續變化可否升值來到季線將是亞股可否全面攻擊的關鍵，由於新台幣走勢較強除非人民幣又大貶否則匯率走向對台股有利。

4. 就台股結構來看攻擊的主角在哪？我們就美股道瓊強於高科技股就可以看出傳產股強於電子股，因此台股的撐盤指標應該先看金融，由於金融股的上漲通常都跟匯率的走升有關所以金融股不走弱台股就會有續強的機會，過往台股的攻擊都是電金雙主流來帶動指數，電子股之前說明最弱勢的股票止跌電子股反彈可期，所以矽晶圓被動元件光學股這三大族群是我們建議接低的方向，至今矽晶圓被動元件光學股反彈走勢並沒有改變，指標股華新科環球晶玉晶光都站上月線可見弱勢股的底部已經浮現，當電子股有跌深反彈的機會時指數要轉強還需要金融的表態，所以就指數的強弱來看金融 + 矽晶圓被動元件光學股只要不走弱台股就有續攻的空間，當台股維持多方型態接下來若量縮就會有中價股的補漲空間，所以下一波的輪動要放在中價位股。

※運達投顧 蕭春源 分析師

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