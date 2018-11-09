定投懶人包，看這篇就夠

在市場投資風險情緒逐漸趨於謹慎的狀況下，近期市場波動再度擴大。即便美國經濟數據不弱，但受到市場對未來的過度擔憂，10 月份衡量股市波動的 VIX 指數突破 25，股市大幅波動讓投資人都快要失去信心。其實，有一種投資術可以在此時減輕波動，你願意嘗試嗎？

想到投資，就覺得懶嗎？要開始投資，總覺得至少要有一筆不小的資金才能開始嗎？等到有了一筆大積蓄才開始投資，就錯過了可以用小錢開始學習投資的機會。

1. 在鉅亨買基金做長期投資計畫，負擔低

投資的方法大約可以分為單筆投資和定時定額兩種機制，現在的上班族都非常的忙碌，其實沒什麼時間分給理財，這時候懶人投資首選的定時定額，就是忙碌現代人的好選擇。

長期投資人較投機者更容易累積到財富，鉅亨買基金懂你對定投的需求，調降了定投起投的門檻，然後一如繼往地幫你省交易費用。更重要的是，在鉅亨買基金做定投，天天都可以扣款，你可以將扣款日設定在發薪日左右，這樣就可以把財富先留起來。

平台定投費用及門檻比較

鉅亨買基金 其他銷售機構 起投門檻 3,000 元 5,000 元 定額扣款時間限制 只要是交易日都可以 僅開放固定日期扣款 申購手續費 不論投資金額，

均享終身 2~3 折優惠 多按客戶資產提供分級折扣，

約 9~6 折 信託保管費 無 每年約 0.2% 轉換費 無 * 每筆 500 元 贖回費用 無 有些通路定額扣未達最低門檻，最低收取 500 元

資料來源：「鉅亨買基金」整理，其他銷售機構訊息僅供參考，請以個別機構公告交易規則為主。* 轉換金額在 10 萬元以內酌收 300 元。

2. 投下財富種子，越早開始越輕鬆

其實，你不需要很厲害才能夠開始，但是要開始才能變得很厲害。而且更重要的是，就跟規畫出國旅行一樣，你越早開始規劃，就可能省下更多錢，投資也是一樣。你越早開始進行投資，累積財富就會越輕鬆。

以下圖來看，若你搭上投資的早鳥班機，每年投入的金額比較少，但是到了 65 歲的時候，累積出來的財富卻是最多的！如果已經錯過早鳥班機也不要放棄，因為今天做出行動永遠比不做出行動更好。

投資計畫，也要搭早鳥班機



資料來源：Bloomberg，各族群起投的年齡為 25、30、35 和 40 歲。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 定期定額投資的好處，幫你降低購買成本

如果你沒有時間盯盤，那定時定額就是最好的投資選擇。選擇一個穩健且適合長期持有的標的、持續投入不任意停扣，定期定額本身的機制就可以幫你在資產價格低的時候多買，價格漲上去的時候少買。因此，你可以將資產買進的成本維持在平均水準，比起單筆買進降低風險。

定期定額投資的好處：低價多買，高價少買



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；期間為 2017/7/31 – 2018/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 找適合長期定投的標的？

過去 10、15 年定期定額投資表現最好的幾個市場列於下表，但並不一定代表最適合投資人，最重要的是要挑選適合自己風險承受度的標的。在先前的文章也曾提到過，波動大的市場不代表適合長期持有，穩健且趨勢向上的標的才是長期投資的好選擇。股票基金中以美國（或美國小型）或較為穩健的健康護理行業，債券基金中分布全球的高收益債券類別，是投資人可以考慮的方向。

過去長期定期定額投資的報酬率



資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理；報酬率以美元計算，期間為 2003/11 – 2018/10。指數採 MSCI 各產業類股、標普 500、羅素 2000 指數、美銀美林美國高收益債券以及巴克萊全球高收益債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

現在就種下財富的種子

現代人生活忙碌，很難再擠出時間理財，這時候靠定期定額的投資方法，可以輕鬆開始財富規劃。選擇進入門檻越低的平台，讓你可以更早輕鬆搭上財富規劃的早鳥班機。選擇相對穩健且趨勢向上的標的之後，持續有紀律地投入，利用定時定額避開人性的弱點，甚至你可以在市場大幅修正時再提高扣款金額。然後，未來的你將會感謝今天採取行動的自己！

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 貝萊德世界健康科學基金 A2

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A 美元累計

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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