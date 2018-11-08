【富蘭克林】美股企業創新能力領先 成長趨勢相對穩定

◆ 展望 5G 等題材輪動 全球股票型基金靈活布局

10 月全球市場波動，主要反映美中貿易戰衝擊經濟展望，美股轉趨震盪更使投資人擔憂是否全球股市即將進入空頭，不過從美股財報公布結果正面、聯準會近期會議記錄對美國經濟樂觀來看，美股依舊是基本面相對穩定的投資標的，且期中選舉後不確定因素消散，帶動美股大漲，顯示投資人依舊看好美股後市，未來美股企業可望憑藉獨步全球的創新能力，續為全球資金布局重點。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒分析，美國就業等數據表現強勁，目前是處於利率正常化階段，與過去因為通膨上揚帶動升息壓力，進而景氣衰退的過程不同，且在美中貿易戰變數的干擾下，市場過度放大企業財測保守，忽略美股企業擁有營運動能穩定、創新能力領先全球等顯著優勢，即使短期產業面臨景氣調整，也終將回歸成長軌道，值得長期投資。

左思軒認為，美股企業的創新能力是讓市場投資趨之若鶩的最主要原因，引領全球產業進而創造營收獲利，激勵股價表現。觀察近期最值得注意的成長趨勢，莫過於持續具體化的 5G 產業，整體投資進度將從營運商布建網路設備開始，隨商用規模逐步成長，帶動終端設備營運與網路增值服務。5G 創造了大量新技術要求，設備必須相對應升級，最明顯的受益者是手機產業，根據美銀美林估計，5G 手機快速成長可望帶來手機產業新一波的成長動能 (見圖)。

左思軒指出，從歷史經驗可以發現，營收強勁成長是股價最大的上漲動能，因此要抓準趨勢產業長期投資，未來表現最好的長期成長族群，將以雲端網路、科技相關軟硬體公司為主，醫療保健、工業自動化與汽車產業等相關應用是重點投資標的。考量各產業輪動，可透過全球股票型基金緊跟趨勢，適時聚焦市場強勢類股，掌握投資題材。

富蘭克林華美投信建議，考量美中貿易局勢變數仍存，市場或過度放大負面消息，造成股市波動，全球股票型基金的分散布局不僅擁有較佳的風險防禦能力，同時在多頭市場或主流類股出線之際，更能迅速靈活布局，是投資全球經濟成長脈動的極佳工具之一。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

本基金主要投資於與重要新興經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。