【華冠投顧】反彈進行式 留意電子轉弱跡象

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

昨晚美股選後大漲，激勵台股早盤開盤帶量，本來有機會趁勢強攻，但這波始終定義為反彈勢，跳空開高反而容易成為出貨目標，而昨天無法與大盤一同突破 11 月初高點的電子指數，今天也開高攻擊，但是盤中還是不敵賣壓收破月初高點形成極短線的假突破，許多標的都留下了上影線，但是整體盤勢還好的狀況是盤中估量持續下修，因此今天雖然收了上影線黑 K，但是量能並不大，因此化解出貨盤疑慮，也讓反彈勢有機會延續下去，不過還是要注意，近期電子類股的反彈轉弱，而是由金融與非金電指數撐盤，若電子無法領頭攻擊，要留意反彈結束的可能。

類股方面昨天提醒幾檔強彈的，6182 合晶、5483 中美晶、2349 錸德，已經接近季線反壓要留意出場位置，今天都出現開高走低的狀況，而 6182 與 5483 仍屬高券資比類型，也不建議這邊去作空，避免後續又更強勁的嘎空力道，而今天大漲的 2442 新美齊也同屬高券資比類型，2390 云辰雖然走出突破走勢，但是籌碼狀況剛好相反，是屬於高融資的標的，不建議大家追高。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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