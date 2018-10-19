勁敵虎視眈眈 野村狂砍瑞聲目標價27% 維持中性評級

野村發表研究報告指出，瑞聲科技 (2018-HK) 的聲學和觸覺功能業務將面臨更多競爭，特別在第三季新 iPhone 推出後，瑞聲的競爭對手立訊精密為 iPhone 設計的聲學和觸覺設計功能優於預期。

因此，野村下調瑞聲目標價 27.4%，由港幣每股 99.5 元下調至 72.2 元，維持其「中性」評級，並削減瑞聲 2018-2019 財年盈餘 10-12%。

截至今 (19) 日發稿，瑞聲科技跌 1.67%，報港幣 64.75 元。

圖：新浪財經

野村預期，本年度下半年，瑞聲新 iPhone 聲學的市占率只有 28-30%，而大陸立訊精密 (002475-CN) 和台灣美律 (2439-TW) 的合營公司市佔率卻高達 33-35%，優於預期的 25-30%，全因 iPhoneXR 的高銷量所致，而 iPhoneXR 的聲學功能不是由瑞聲提供的。

野村認為，2019 年度瑞聲在 iPhone 聲學的市占率下跌有限，因為最理想的情況是 3 家供應商各占 1/3 的供應額度。

野村估計，瑞聲下半年在 iPhone 觸覺功能業務方面的占比有 55-60%。而立訊精密作為新競爭者，下半年在 iPhone 觸覺功能方面的業務中只占 10-12%，但其在該業務上的擴張會在 2019 年度給瑞聲帶來威脅。

另外，瑞聲 WLG 混合鏡頭可以增加收益率，但野村認為，其對 2019 年度的銷售貢獻少於 2%，反而用於前置鏡頭和手機全螢幕的電動機有機會成為出路。