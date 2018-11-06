蘋果拉貨力道不佳 華通10月營收52.01億元 月、年皆衰退

華通今 (6) 日公布 10 月營收達 52.01 億元，月減 1.0%，年減 4.79%，營收走勢與大立光 (3008-TW) 相同，出現月與年衰退走勢，華通累計前 10 月營收為 414.24 億元，年減 2.49%。

蘋果對本季財測提出保守看法後，外資調節華通持股力道加速，昨日外資賣超華通 1.22 萬張，今日又賣 1.07 萬張，兩天來外資合計賣超華通高達 2.29 萬張。

本土大型券商今日也調降華通今年獲利預估，每股純益由 2.86 元調降為 2.65 元，目標價下調 16%，由 25 元下調為 21 元。由華通股價今日沈重賣壓影響下，收盤價下跌 1.15 元或 5.78%，收盤價報 18.75 元，成交量 2.77 萬張。

華通 9 月營收為 52.56 億元創今年新高，法人原估，蘋果 iPhone XR 自 10 月開始拉貨，下單量遠較目前銷售中的高價版 iPhone XS 系列高，有助華通 10 月營收再向上，但由華通 10 月營收來看，顯見來自蘋果 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 的拉貨力道偏弱。

華通第 3 季稅後純益 9.85 億元，每股純益 0.83 元，累計前 9 月稅後純益 19.64 億元，年減 15.6%，每股純益 1.65 元。華通董事長吳健在今年 6 月 14 日股東會時，對今年業績提出保守看法，也表示，將力拚維持去年的獲利水準。華通去年全年稅後純益 35.77 億元，每股純益 3 元。