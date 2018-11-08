海關總署：前10月對美貿易順差1.69萬億元 擴大11.5%

11月8日，海關總署發布，對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。

前10個月，中歐貿易總值3.68萬億元，增長8.4%，占我外貿總值的14.7%。其中，我對歐盟出口2.2萬億元，增長7.4%;自歐盟進口1.48萬億元，增長9.9%;對歐貿易順差7171.5億元，擴大2.6%。

中美貿易總值為3.44萬億元，增長7.4%，占我外貿總值的13.7%。其中，我對美國出口2.56萬億元，增長8.7%;自美國進口8733.8億元，增長3.7%;對美貿易順差1.69萬億元，擴大11.5%。

前10個月，我與東盟貿易總值為3.18萬億元，增長13.7%，占我外貿總值的12.7%。其中，我對東盟出口1.7萬億元，增長12.1%;自東盟進口1.48萬億元，增長15.5%;對東盟貿易順差2274.6億元，收窄5.9%。

中日貿易總值為1.77萬億元，增長6.1%，占我外貿總值的7.1%。其中，對日本出口7864.6億元，增長4%;自日本進口9864億元，增長7.9%;對日貿易逆差1999.4億元，擴大26.6%。

同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口6.84萬億元，增長14.8%，高出全國整體增速3.5個百分點，占我外貿總值的27.3%，比重提升0.8個百分點。