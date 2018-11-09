〈理財〉單身光棍更該有高齡醫療風險意識 住院+手術+實支是王道

台灣人愈來愈多晚婚、不婚，雙 11 光棍節不只是精打細算搶優惠商品，單身族更應具備高齡醫療風險意識，全球人壽建議，除了平日要建立好互相關懷的單身朋友圈外，最好也提早為醫療費用做好財務準備，而保險含「住院 + 手術 + 實支」三大保障才夠用，單身光棍族要好好為自己打造終身醫療保單帳戶。

Money101.com.tw 表示，健保全面實施「DRGs 包裹式給付」後，住院日數變短、自費項目變多、自負額變高，「實支實付醫療險」的費用補償能力會比「終身醫療險」來得強，能更有效因應健保新制。

全球人壽解釋，「全鑫醫靠專案」以「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」及「全球人壽加倍手護終身手術健康保險」2 大主約為主，再依據民眾自身需求搭配各險種的一年期附約，其中「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」具備以下特色：

一、限期繳費、保費平準、保障終身：單身光棍族可趁年輕，經濟能力較好時投保，未來享有終身保障，且保費年年固定不變。

二、75 歲後自動「加倍」給付住院日額保險金：例如原本住院 1 天理賠 1000 元，75 歲（含）後住院日額保險金增加為 3000 元。

三、75 歲起享終身實支實付醫療保障：市售實支實付醫療險大多以定期險為主，到特定年齡例如 75 歲之後，就無法再提供保障，但在現今醫療體系自費項目與費用愈來愈多的情況下，民眾負擔有增無減，導致最需要醫療保障的 75 歲後出現空窗期。針對 75 歲後住院提供實支實付理賠，同一次住院雜費最高給付 200 倍日額，且收據正、副本均可申請，填補住院與醫療雜費缺口，不讓醫療保障出現空窗期。

Money101.com.tw 表示，面對醫療自費項目越來越多，民眾可透過規劃兩份實支實付醫療險來加強醫療給付能能力；另外，部分任職單位也會提供員工醫療團保作為福利，保險公司若能接受副本收據，不會有排他效果。可接受副本理賠的有全球人壽、新光人壽、中國人壽、南山人壽、台灣人壽、元大人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽等 8 家壽險；而國泰人壽、富邦人壽則在條款明列須提供正本收據。

Money101.com.tw 提醒民眾，縱使欲投保可接受副本收據理賠的壽險公司，在投保時，要保書也應清楚勾選「已投保其他商業保險」，否則該家保險公司仍可要求出具正本收據。

此外，「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」更提供保戶連續 2 年起未申請理賠，非實支實付給付項目最高增值 1.5 倍、帳戶型醫療險最高 3600 倍給付，以及身故可領回差額，當身故保險金等多重保障。若被保險人生前在終身醫療帳戶提領的總給付金額，低於總繳保費 1.02 倍，受益人可領回「1.02 倍總繳保費－累計總給付金額」的差額。讓單身光棍族即便選擇一輩子單身，也能有所「醫靠」，老有所終。

