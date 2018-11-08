台股盤前—美選舉塵埃落定助短多 中長期仍關注G20美中協商

美期中選舉結束，美股周三收高，其中道瓊大漲 500 點，分析師認為，短期內雖可激勵台股攻勢，但中期來看，仍須關注聚焦美中雙方可否在 G20 峰會上改善關係，才有助

美國期中選舉宣告落幕，最終結果由民主黨得 219 議員席次重新奪回眾議院、共和黨則以超過 51 席次續掌參議院，市場看好國會分裂呈現的政治僵局可望為美股帶來利多，激勵美股大漲。

不過川普所屬的共和黨仍控制參議院，加上川普與民主黨另一項共識是在貿易保護，其中特別針對中國，川普更再度放話，中國大陸想在兩年內取代美國成為經濟大國，還差得遠，他認為「中國製造 2025」非常具威脅性，強調不會讓它發生。

此外，在這次選舉中，促成鴻海 (2317-TW) 赴美設廠的推手之一、威斯康辛州州長沃克 (Scott Walker) 爭取連任失利，加上外媒認為威州政府投資鴻海設廠，造成當地財務負擔大增，隨威州政局變天，是否影響鴻海投資設廠狀況，成選後另類焦點。

產業焦點方面，三星在 11 月開發者特別大會中，宣布推出自家摺疊手機，Google 同日也表示，Android 現在正式支援新的可折疊裝備，雖然三星是 Google 首先發布的產品合作夥伴之一，但其他公司將很快地會推出類似產品。

市場人士分析，雖然美選舉結果，短期內可望激勵市場信心，但中長期來看，美國加重再拑制中國經濟成長的大勢不會改變，這對台股中長期來說依舊是個未爆彈，未來焦點仍將觀察中美雙方可否在 G20 峰會上改善關係。