信用卡債務意外下滑 美國新增消費信貸跌至三個月新低

聯準會周三公布的美國居民消費信貸數據顯示，受信用卡消費意外下滑的拖累，美國 9 月新增居民消費信貸不到 8 月的一半。

數據顯示，9 月居民消費信貸增長 109 億美元，不僅低於彭博調查中分析師預期的 150 億美元，也不到 8 月 229 億美元的一半。9 月這一消費信貸增量，也是三個月以來最低。

其中最讓人意外的是，主要是由信用卡債務構成的「循環債務」這一類別，9 月意外下滑 3.12 億美元，和 8 月大漲 46 億美元形成鮮明對比。

這也是過去 9 個月中「循環債務」第五次出現下滑，也意味著在已經公布的 9 個月的數據中，有一半時間是在下滑的。

這種情況需要引起重視，是因為自 2014 到 2017 年，美國信用卡債務連續四年保持增長，且其中沒有一個月份是下滑的。在算上 9 月下滑的數據之後，迄今為止美國消費者「循環債務」餘額為 1.041 兆美元。

除此之外，主要是由學生貸款和汽車貸款構成的「非循環債務」9 月也僅增長 112 億美元，較 8 月的 183 億美元大幅下滑。而在這之中美國聯邦政府對消費者的「非循環債務」，主要是政府提供的助學貸款，餘額增長至 1.228 兆美元。

將學生貸款和汽車貸款單列來看，學生貸款第三季增量為 330 億美元，餘額達到 1.564 兆美元，創歷史新高；汽車貸款第三季增量為 190 億美元，餘額達到 1.143 兆美元，同樣為歷史新高。

消費是美國經濟增長的最主要驅動力，對 GDP 的貢獻高達 70%。第三季美國 GDP 年化季環比增速為 3.5%，當季消費者支出增速創下四年新高。